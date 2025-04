Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Súlyos hiba, hogy Orbán Viktor vörös szőnyeget terít az izraeli kormányfő lábai elé. Netanjahu túllép azon, hogy Orbán eszközként használja az antiszemitizmust is, amikor szavazatokat igyekszik szerezni. A Le Pen-ítélet utáni vita azt idézi, hogy amikor pár éve populisták kerültek hatalomra Magyarországon és Lengyelországban. Kína esélyt lát Trump kulturális forradalmában. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Súlyos hiba, hogy Orbán Viktor vörös szőnyeget terít az izraeli kormányfő lábai elé. Netanjahu túllép azon, hogy Orbán...","id":"20250403_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"99e6e264-c083-4c4e-9745-eeb288ea3981","keywords":null,"link":"/360/20250403_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 03. 11:16","title":"Neue Zürcher Zeitung-elemzés: Orbán Netanjahu fogadásával ezúttal is eljátszhatja a provokatőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogy lesznek-e megtorló intézkedések, arról a kereskedelmi miniszter sejtelmesen nyilatkozott. ","shortLead":"Hogy lesznek-e megtorló intézkedések, arról a kereskedelmi miniszter sejtelmesen nyilatkozott. ","id":"20250403_usa-vam-japan-kormany-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"94a3e384-1623-420f-aa75-aacadd33148d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_usa-vam-japan-kormany-felszolitas","timestamp":"2025. április. 03. 10:08","title":"A japán kormány felszólította Washingtont a vámintézkedések visszavonására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","id":"20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec.jpg","index":0,"item":"273817e8-8df2-4cb4-85b4-82f2242729b9","keywords":null,"link":"/elet/20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","timestamp":"2025. április. 02. 11:39","title":"Leragasztotta egy síró gyerek száját két bölcsődei dolgozó Zselicszentpálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231ba24-ab2f-481e-9af5-24cd9ea66b1c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autódekor elemek gyártásával foglalkozó Mono nevével fémjelzett Ligier versenyautó az LMP3 kategóriában áll rajtvonalhoz, és a szezon előtti prológot már meg is nyerte.","shortLead":"Az autódekor elemek gyártásával foglalkozó Mono nevével fémjelzett Ligier versenyautó az LMP3 kategóriában áll...","id":"20250404_ipolytolgyesi-autoipari-ceg-mono-debutal-az-europai-le-mans-sorozatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7231ba24-ab2f-481e-9af5-24cd9ea66b1c.jpg","index":0,"item":"ef0b9bfc-9349-4402-9b15-732d7c3a015c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_ipolytolgyesi-autoipari-ceg-mono-debutal-az-europai-le-mans-sorozatban","timestamp":"2025. április. 04. 07:59","title":"Ipolytölgyesi autóipari cég debütál az Európai Le Mans Sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5b5dc0-6833-4b68-834a-9fc0a2cdeb3e","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök feltárása, a mediterrán térségben zajló embercsempészet és emberkereskedelem, a Észak-Oszétiában elkövetett háborús bűnök ügye is a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt van – a háborús bűncselekmények feltárásának teljes rendszerét érintheti, ha Magyarország mellőzi a Benjámin Netanjáhú ellen kiadott elfogató parancsot.","shortLead":"Az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök feltárása, a mediterrán térségben zajló embercsempészet és emberkereskedelem...","id":"20250402_Hagai-Nemzetkozi-Buntetobirosag-Netanjahu-magyar-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c5b5dc0-6833-4b68-834a-9fc0a2cdeb3e.jpg","index":0,"item":"3fd6e405-6f2c-469d-9466-db13be3ac156","keywords":null,"link":"/360/20250402_Hagai-Nemzetkozi-Buntetobirosag-Netanjahu-magyar-kilepes","timestamp":"2025. április. 02. 11:05","title":"Minden adott ahhoz, hogy Magyarország kilépjen a Nemzetközi Büntetőbíróságból, pont akkor, amikor az Moszkva célkeresztjébe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f48850-71c3-4b87-8947-fa6e1db0fcff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Beváltható, hamarosan lejáró pontokról szól a legújabb átverés, amit a Magyar Telekom nevében küldenek ki a csalók. Ilyesmiről azonban szó sincs.","shortLead":"Beváltható, hamarosan lejáró pontokról szól a legújabb átverés, amit a Magyar Telekom nevében küldenek ki a csalók...","id":"20250402_magyar-telekom-csalo-sms-pontok-bevaltas-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f48850-71c3-4b87-8947-fa6e1db0fcff.jpg","index":0,"item":"675f4ba0-e2de-48bc-9b7c-19b086a1253f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_magyar-telekom-csalo-sms-pontok-bevaltas-atveres","timestamp":"2025. április. 02. 14:33","title":"Kapott SMS-t a Telekomtól? Vigyázzon, csalók próbálkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Richard Grenell korábban százmilliókért lobbizott a magyar kormánynak.","shortLead":"Richard Grenell korábban százmilliókért lobbizott a magyar kormánynak.","id":"20250402_4ig-tanacsado-testulet-richard-grenell-matt-mowers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17414ba4-81bb-4548-8523-afc0b9e95f97.jpg","index":0,"item":"5212a7dd-07ec-4e23-a3bb-04c9218c149a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_4ig-tanacsado-testulet-richard-grenell-matt-mowers","timestamp":"2025. április. 02. 19:54","title":"Trump-közeli tagok jönnek a kormányközeli 4iG tanácsadó testületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg az uniós kormányok. Eddig 19 ország jelezte erre vonatkozó szándékát – értesült az EUrologus.","shortLead":"22 tagállam szükséges ahhoz, hogy Magyarországnak a jogállamiság betartásával kapcsolatos ajánlásokat fogalmazzanak meg...","id":"20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3938b1e-572d-4e2c-b44e-f09ddb45e228.jpg","index":0,"item":"99cc8e4a-4e0b-46e4-ada1-8289fe182f6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250402_jogallamisag-orban-kormany-eu-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:33","title":"Már 19 kormányból áll az Orbán-ellenes koalíció az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]