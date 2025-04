Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8c2b984c-1292-4e7b-ab5f-73d099da7fc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Willis nagylányainak fürdőzési szokásairól a 36 éves Rumer Willis számolt be.","shortLead":"Willis nagylányainak fürdőzési szokásairól a 36 éves Rumer Willis számolt be.","id":"20250403_bruce-willis-demi-moore-lanyai-kapcsolata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c2b984c-1292-4e7b-ab5f-73d099da7fc1.jpg","index":0,"item":"ac20a1f1-2db1-450f-8fa7-556e75c02bc2","keywords":null,"link":"/elet/20250403_bruce-willis-demi-moore-lanyai-kapcsolata","timestamp":"2025. április. 03. 09:53","title":"Bruce Willis és Demi Moore lányai felnőttként is együtt fürdenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy felét teszik ki. De a Trump-kabinet máshogy számolja a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök azt mondta, még kedvesek is voltak, mert az új vámjaik a kereskedelmi partnerek vámjainak mintegy...","id":"20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08d37c54-246e-4db4-8a4d-7906b33a6c23.jpg","index":0,"item":"5c2e0a78-ee02-41e2-a7c1-d184c8357f0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Donald-Trump-importvamok-viszonossagi-vamok-bejelentes","timestamp":"2025. április. 02. 22:42","title":"Brutális viszontvámokat jelentett be Donald Trump, az EU 20 százalékos sarcot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony fiával és annak élettársával élt a házban. Ők ugyan még ki tudtak menekülni, de a nő életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség emberölési kísérlet gyanúja miatt indított nyomozást. ","shortLead":"Az idős asszony fiával és annak élettársával élt a házban. Ők ugyan még ki tudtak menekülni, de a nő életét már nem...","id":"20250402_Egy-73-eves-no-magara-robbanthatta-sajat-hazat-Kerepesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"df9b7984-9d8d-49e7-8678-9c443560f306","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Egy-73-eves-no-magara-robbanthatta-sajat-hazat-Kerepesen","timestamp":"2025. április. 02. 08:27","title":"Egy 73 éves nő magára robbanthatta saját házát Kerepesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke tárgyalásokat szorgalmazott. Szerinte a káosznak, amit Trump rászabadított a világgazdaságra, borzasztó következményei lesznek.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke tárgyalásokat szorgalmazott. Szerinte a káosznak, amit Trump rászabadított...","id":"20250403_ursula-von-der-leyen-amerikai-vamok-donald-trump-valaszlepesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/770fa722-4dde-449c-87dc-6252309a04f4.jpg","index":0,"item":"856fb2f8-55a2-4487-a854-76603d8ad691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_ursula-von-der-leyen-amerikai-vamok-donald-trump-valaszlepesek","timestamp":"2025. április. 03. 09:10","title":"Von der Leyen: Trump vámjainak hatása azonnal érezhető lesz, és a legvédtelenebbeket sújtja majd leginkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer elektronikus eszközt foglaltak le.","shortLead":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer...","id":"20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05.jpg","index":0,"item":"0c787cb7-9dde-4e9c-913b-e0ee41b9addc","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","timestamp":"2025. április. 02. 21:59","title":"Europol: felszámolták a világ egyik legnagyobb pedofilplatformját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2894f2-c2cf-46fa-a73e-732d6f6d41ce","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legtöbb eljárás közlekedési szabálysértés miatt indult, négy embert pirózás miatt jelentettek fel.","shortLead":"A legtöbb eljárás közlekedési szabálysértés miatt indult, négy embert pirózás miatt jelentettek fel.","id":"20250402_eljaras-hidlezaras-tuntetes-rendorseg-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac2894f2-c2cf-46fa-a73e-732d6f6d41ce.jpg","index":0,"item":"4f4d2929-2512-4ff4-b736-d588e0ca091f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_eljaras-hidlezaras-tuntetes-rendorseg-eljaras","timestamp":"2025. április. 02. 20:05","title":"Hatvannyolc ember ellen intézkedtek a rendőrök a hídfoglalós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","shortLead":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","id":"20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e.jpg","index":0,"item":"9672ce9c-1d61-40b3-b07c-03545b583a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","timestamp":"2025. április. 03. 14:59","title":"1,7 ezer milliárd dollárral zuhanhat az 500 legnagyobb amerikai vállalat értéke Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","shortLead":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","id":"20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"4426dd0d-0f23-44b4-a63a-c631a93667be","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","timestamp":"2025. április. 03. 08:29","title":"Mickey Rourke is szerepelni fog a Big Brotherben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]