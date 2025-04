Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"90b9f71f-a80a-49de-8238-d664accaf835","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Őrült dolgokat követel meg ez az egészen extrém technika. ","shortLead":"Őrült dolgokat követel meg ez az egészen extrém technika. ","id":"20250416_Bugatti-Bolide-fenntartasa-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90b9f71f-a80a-49de-8238-d664accaf835.jpg","index":0,"item":"5da3fd97-fc76-483a-b7c1-3989a04ac160","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Bugatti-Bolide-fenntartasa-koltsegek","timestamp":"2025. április. 16. 20:20","title":"58 kilométerenként kér új abroncsokat a Bugatti Bolide és egy szett közel 3 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190b99bd-3be9-4763-8b01-40374d397a55","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Az Orbán Viktort képviselő ügyvédi irodának, Novák Katalin egykori alapítványának, a macsóizmus hazai prófétájának és jachtkluboknak is milliós támogatások jutottak az állami tulajdonban lévő MVM Energetikai Zrt.-től – értesült a HVG.","shortLead":"Az Orbán Viktort képviselő ügyvédi irodának, Novák Katalin egykori alapítványának, a macsóizmus hazai prófétájának és...","id":"20250416_hvg-mvm-szerzodesek-ner-szponzoracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/190b99bd-3be9-4763-8b01-40374d397a55.jpg","index":0,"item":"737f18ab-8b57-4932-a7e2-ce77a0a13020","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-mvm-szerzodesek-ner-szponzoracio","timestamp":"2025. április. 16. 09:30","title":"„Férfienergia-képzésekre” és „az erkölcsi alapok megszilárdítására” is költhetik az MVM-es közpénzmilliókat – és ez csak a jéghegy csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Novák Előd benyújtotta, a Fidesz megszavazta.","shortLead":"Novák Előd benyújtotta, a Fidesz megszavazta.","id":"20250416_szivarvanyos-zaszlo-mi-hazank-novak-elod-fidesz-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837.jpg","index":0,"item":"f5c0612b-ad5b-4948-b56f-f5e86dbb0384","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_szivarvanyos-zaszlo-mi-hazank-novak-elod-fidesz-szavazas","timestamp":"2025. április. 16. 14:42","title":"Megszavazta a fideszes bizottsági többség a Mi Hazánk javaslatát a szivárványos zászlók középületekre helyezésének tilalmáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint komolyan mérlegeli egy saját közösségi oldal indítását a ChatGPT fejlesztője, már egy belső prototípus is elkészülhetett belőle.","shortLead":"A jelek szerint komolyan mérlegeli egy saját közösségi oldal indítását a ChatGPT fejlesztője, már egy belső prototípus...","id":"20250416_openai-sajat-kozossegi-oldal-inditasa-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"822ab603-223b-49dd-a21a-35a1931baa09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_openai-sajat-kozossegi-oldal-inditasa-fejlesztes","timestamp":"2025. április. 16. 12:33","title":"Saját közösségi oldalt indíthat az OpenAI, Elon Musknak is odaszúrna vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos, hogy a korrupciós érintettségét nem cáfolták, politikai döntés született.","shortLead":"Meglepő gyorsasággal került le az amerikai szankciós listáról Rogán Antal, és egyelőre csak annyi biztos...","id":"20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c2c4292-7ae7-4b27-aab4-9d75a5471610.jpg","index":0,"item":"38f78828-a872-4f90-94bd-0159d6a949c4","keywords":null,"link":"/360/20250416_rogan-szankcios-lista-levetel-usa-trump-orban-kormany","timestamp":"2025. április. 16. 15:45","title":"Rogán levétele a szankciós listáról: de vajon mit kérhetett Trump cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c0d565-7435-454d-aea1-4c95548b7201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Analog Balaton tavalyi, Repedés című lemezének egyik dala, a Rajtad kapott különleges videoklipet, amit a hvg.hu-n már be is mutatunk.","shortLead":"Az Analog Balaton tavalyi, Repedés című lemezének egyik dala, a Rajtad kapott különleges videoklipet, amit a hvg.hu-n...","id":"20250415_Tetszett-az-a-gondolat-hogy-kimutik-az-emberbol-a-banatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c0d565-7435-454d-aea1-4c95548b7201.jpg","index":0,"item":"a6f03b41-0fbe-4cdc-ae1b-52c65d6fae1b","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Tetszett-az-a-gondolat-hogy-kimutik-az-emberbol-a-banatot","timestamp":"2025. április. 15. 19:00","title":"„Tetszett az a gondolat, hogy kiműtik az emberből a bánatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ír és amerikai kutatók szerint a GLP–1 gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a demencia kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Ír és amerikai kutatók szerint a GLP–1 gyógyszerek segíthetnek csökkenteni a demencia kialakulásának kockázatát.","id":"20250416_demencia-alzheimer-kor-cukorbetegseg-gyogyszer-ozempic-glp-1-sglt2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410.jpg","index":0,"item":"fd00363f-2442-4251-a258-8487fd09efb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_demencia-alzheimer-kor-cukorbetegseg-gyogyszer-ozempic-glp-1-sglt2","timestamp":"2025. április. 16. 18:03","title":"Újabb jótékony hatását találhatták meg a súlycsökkentő injekcióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","shortLead":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","id":"20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8.jpg","index":0,"item":"4dac5e69-0851-4fed-bfa3-fb3c9a1efcba","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","timestamp":"2025. április. 16. 10:52","title":"Johnny Depp az új filmjében gyakorlatilag felismerhetetlen lesz, itt van az első fotó róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]