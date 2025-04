A győri ügyészség vádat emelt egy 48 éves férfi ellen, aki tavaly márciusban nem állt meg a rendőri felszólításra, hanem inkább a menekülést választotta. A rendőrök eredetileg csak egy kisebb közlekedési szabálysértés miatt akarták ellenőrizni, de amikor arra kérték, hogy álljon félre egy biztonságosabb helyen, ő inkább gázt adott, és elhajtott.

A férfi menekülése végül látványos autósüldözésbe torkollt: Győr belvárosától egészen az M1-es autópályáig tartott a hajsza. Útközben legalább egy tucat KRESZ-szabályt szegett meg – többek közt áthajtott piroson, szabálytalanul előzött, és olyan gyorsan ment, hogy a rendőrautó 165 km/h-s sebességgel sem tudta utolérni. Ezzel komolyan veszélyeztette a többi autós és a gyalogosok biztonságát is.

Bár a férfi végül le tudott hajtani az autópályáról és eltűnt, a rendőrség beazonosította, így nem úszta meg a következményeket. Az ügyészség most közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat, amiért akár három év börtönt is kaphat. Emellett azt is javasolták, hogy a bíróság tiltsa el a vezetéstől.