[{"available":true,"c_guid":"3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina idegek regenerációjával visszaadható az elveszett látás.","shortLead":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina...","id":"20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076.jpg","index":0,"item":"793b749e-4829-46a8-8d46-04cdd85bd5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","timestamp":"2025. április. 24. 08:03","title":"Biológiai áttörés: gyógyszerrel visszafordították a vakságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3064935d-19d0-4273-8b0d-6417a39dc1d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy hete tombolt komoly vihar Soltvadkertnél, a HungaroMet az adatok alapján arra jutott, hogy tornádó volt.","shortLead":"Egy hete tombolt komoly vihar Soltvadkertnél, a HungaroMet az adatok alapján arra jutott, hogy tornádó volt.","id":"20250425_tornado-soltvadkert-szupercella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3064935d-19d0-4273-8b0d-6417a39dc1d6.jpg","index":0,"item":"f8931f86-32a7-4a49-9a28-4bdace7dd162","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_tornado-soltvadkert-szupercella","timestamp":"2025. április. 25. 07:46","title":"HungaroMet: tornádó csaphatott le Soltvadkertre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fd7c13-b5e0-442e-aa8d-293ee8a8a9ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt jelöltről mondta meg a mesterséges intelligencia, hogy mekkora eséllyel lehetnek Ferenc pápa utódai. ","id":"20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50b09a2a-99dc-4bb5-a2cc-dfbfd00d17bb.jpg","index":0,"item":"e6245445-50af-439d-a155-59eaaf5f8fed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Russell-AMG-One-Monacoban","timestamp":"2025. április. 24. 08:57","title":"Már George Russellnek is van Mercedes-AMG One-ja, kölcsön is adta Alex Albonnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb88b07-48f9-4c4e-ab1f-1faa6c88a60c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 26-án – a Magyar Film Napja keretében – a Kino Moziban mutatják be Salamon András legújabb, Random című filmjét.","shortLead":"Április 26-án – a Magyar Film Napja keretében – a Kino Moziban mutatják be Salamon András legújabb, Random című filmjét.","id":"20250424_Konnyed-magyar-apokalipszisfilm-keszult-kozossegi-osszefogasbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efb88b07-48f9-4c4e-ab1f-1faa6c88a60c.jpg","index":0,"item":"babd9a95-5ce2-4031-a368-c92dc71d79dd","keywords":null,"link":"/kultura/20250424_Konnyed-magyar-apokalipszisfilm-keszult-kozossegi-osszefogasbol","timestamp":"2025. április. 24. 13:58","title":"Könnyed magyar apokalipszisfilm készült közösségi összefogásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]