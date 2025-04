Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c0478528-42fa-4db8-96dd-3c9b9188ed34","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tűz okát a repülőtér műszaki személyzete vizsgálja.","shortLead":"A tűz okát a repülőtér műszaki személyzete vizsgálja.","id":"20250422_orlando-delta-legitarsasag-kigyulladt-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0478528-42fa-4db8-96dd-3c9b9188ed34.jpg","index":0,"item":"2604b606-3c47-4c76-96b7-e9a204ae4e7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_orlando-delta-legitarsasag-kigyulladt-gep","timestamp":"2025. április. 22. 12:58","title":"Kigyulladt a Delta légitársaság egyik gépe Orlandóban, evakuálták az utasokat + videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","shortLead":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","id":"20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01.jpg","index":0,"item":"994a2126-78e0-4ab1-90f7-050da55acc9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","timestamp":"2025. április. 21. 18:22","title":"Bayer Zsolt reagált Ferenc pápa halálára, akit anno „demens vénembernek, gazembernek” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől várják.","shortLead":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől...","id":"20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22.jpg","index":0,"item":"a0aa3378-7d57-4f44-bb9d-9c718a761b56","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","timestamp":"2025. április. 23. 07:34","title":"Az állam fizeti a gazdák vízszámláját idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az N7 Zrt. vezérigazgatójának lecserélése a húsvét előtti napra datálódik, húsvét hétfőn jelentette be szűk szavú közleményben a minisztérium.","shortLead":"Az N7 Zrt. vezérigazgatójának lecserélése a húsvét előtti napra datálódik, húsvét hétfőn jelentette be szűk szavú...","id":"20250421_Nagy-Marton-husvet-elott-fejet-cserelt-a-hadiipari-beszerzeseknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"496b0df6-a39b-4dbb-8dcd-3e6f6ea51949","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Nagy-Marton-husvet-elott-fejet-cserelt-a-hadiipari-beszerzeseknel","timestamp":"2025. április. 21. 16:18","title":"Nagy Márton húsvét előtt fejet cserélt a hadiipari beszerzéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási kapacitások villanyszámláját.","shortLead":"A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezetője tízmillió dolláros nagyságrendre teszi az udvariaskodásra felhasznált számítási...","id":"20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"611d4d8e-fab5-4c6c-b3dd-13f10929a063","keywords":null,"link":"/kkv/20250421_Draga-mulatsag-udvariaskodni-a-mesterseges-intelligenciaval-de-lehet-hogy-megeri","timestamp":"2025. április. 21. 16:40","title":"Drága mulatság udvariaskodni a mesterséges intelligenciával, de lehet, hogy megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93750c6b-c087-458e-aec3-a85fade41e2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft és több más vállalat egy új, savmentes feldolgozási folyamat segítségével nyert vissza ritkaföldfémet az adatközpontokban leselejtezett eszközökből, ami enyhítheti az USA Kínától való függőségét.","shortLead":"A Microsoft és több más vállalat egy új, savmentes feldolgozási folyamat segítségével nyert vissza ritkaföldfémet...","id":"20250422_ritkafoldfem-egyesult-allamok-kina-vamhaboru-ujrahasznositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93750c6b-c087-458e-aec3-a85fade41e2d.jpg","index":0,"item":"5cc54270-0dcd-4e3c-8f0a-ca4b8d6fea7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_ritkafoldfem-egyesult-allamok-kina-vamhaboru-ujrahasznositas","timestamp":"2025. április. 22. 16:03","title":"Újrahasznosított merevlemezekkel törné meg Kína ritkaföldfém-uralmát az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa1c77-7307-4d71-941f-16e41cf9c19d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország az európai adófizetőkkel tol ki, ha nem szavazza meg az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását – erről a Financial Times ír, miközben a Guardian arról, hogy miért van értelme tüntetni Donald Trump ellen.","shortLead":"Magyarország az európai adófizetőkkel tol ki, ha nem szavazza meg az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását –...","id":"20250421_orban-putyin-esztorszag-magyarorszag-diktatura-minta-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8fa1c77-7307-4d71-941f-16e41cf9c19d.jpg","index":0,"item":"66ae64e4-241f-45a7-847b-15b609155bfb","keywords":null,"link":"/360/20250421_orban-putyin-esztorszag-magyarorszag-diktatura-minta-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 21. 13:35","title":"Orbán és Babis példája: a különbség drámai – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter nem marad magára Rómában.","shortLead":"Magyar Péter nem marad magára Rómában.","id":"20250422_Sulyok-Tamas-is-reszt-vesz-a-papa-temetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c671be37-3b05-4c97-9148-3550da62d917.jpg","index":0,"item":"0f7fb7a2-150d-424d-b4e1-ab230392e83d","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Sulyok-Tamas-is-reszt-vesz-a-papa-temetesen","timestamp":"2025. április. 22. 14:13","title":"Sulyok Tamás is részt vesz a pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]