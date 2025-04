Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden jó, ha jó vége.","shortLead":"Minden jó, ha jó vége.","id":"20250427_girokopter-pogany-baleset-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"d75f9be5-8c68-4235-b4d8-584484742be9","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_girokopter-pogany-baleset-zuhanas","timestamp":"2025. április. 27. 20:11","title":"Tűzoltók és mentőhelikopter kereste a Baranyában lezuhant gépet, aztán kiderült, hogy csak egy zuhanási manővert gyakorolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01749c88-e160-440c-baad-9f9bcb7fb3c9","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Jobban végzi a dolgát a rendőrség, több eset lát napvilágot? Vagy valóban egyre több a fiatalok, azon belül is a lányok által elkövetett erőszakos bűncselekmény a Covid óta? Molnár István Jenő bűnmegelőzési szakértő szerint a statisztikák csak elsőre tűnnek egyértelműnek és objektívnek, a stigmatizáló jelzőkkel pedig óvatosan bánna, hiszen a Z generáció különösen sok címkét kap. Szerinte nemcsak a szülők edukációja fontos, hanem hogy az iskolában nagyobb figyelmet fordítsanak a mentális egészség megőrzésére. ","shortLead":"Jobban végzi a dolgát a rendőrség, több eset lát napvilágot? Vagy valóban egyre több a fiatalok, azon belül is a lányok...","id":"20250428_fiatalkoru-elkovetok-szama-nott-lanyok-z-generacio-bunozes-covid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01749c88-e160-440c-baad-9f9bcb7fb3c9.jpg","index":0,"item":"b0c472fd-c27e-4bad-a1a5-7e22671c69de","keywords":null,"link":"/360/20250428_fiatalkoru-elkovetok-szama-nott-lanyok-z-generacio-bunozes-covid","timestamp":"2025. április. 28. 06:30","title":"„2018 volt a fordulópont” – kilőtt a fiatalkorú elkövetők száma Magyarországon, brutálisabbak lettek a lányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","shortLead":"Pedig a magyar csapat története során először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén.","id":"20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c6e6e8a-04ce-4dea-9ebd-d781161f8cec.jpg","index":0,"item":"c7325da2-03f5-424f-86bd-854cf7f272e5","keywords":null,"link":"/sport/20250426_Dramai-korulmenyek-kozott-maradt-le-a-Fradi-noi-kezicsapata-a-Bajnokok-Ligaja-negyes-dontojerol","timestamp":"2025. április. 26. 19:21","title":"Drámai körülmények között maradt le a Fradi női kézicsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20. bajnoki cím krónikája.","shortLead":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20...","id":"20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c.jpg","index":0,"item":"4f506e64-997a-45d5-9472-14f9f201851b","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 20:25","title":"Mi a titka a Liverpool történelmi bajnoki címének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","shortLead":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","id":"20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45.jpg","index":0,"item":"5a982585-20e6-466d-a2ac-c257a417d763","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","timestamp":"2025. április. 27. 22:16","title":"Csak 11 százalékot kapott a tavaly még fideszesként indult jelölt a fóti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény híre így biztosan sokakhoz eljutott, de aligha vágytak ilyen népszerűsítésre a szervezők.","shortLead":"A rendezvény híre így biztosan sokakhoz eljutott, de aligha vágytak ilyen népszerűsítésre a szervezők.","id":"20250427_jakupcsek-gabriella-magyar-peter-noi-sikernap-szervezok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"562ec680-15ec-4399-a34c-dd8a77bbdcee","keywords":null,"link":"/elet/20250427_jakupcsek-gabriella-magyar-peter-noi-sikernap-szervezok","timestamp":"2025. április. 27. 11:47","title":"„Megdöbbentő és elszomorító” – Jakupcsek Gabriella és Magyar Péter visszalépése után reagáltak a Női Sikernap szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un hősként hivatkozott a katonáira.","shortLead":"Kim Dzsong Un hősként hivatkozott a katonáira.","id":"20250428_Eszak-Korea-megerositette-hogy-katonakat-kuldott-az-orosz-ukran-haboruba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"026ed02a-ffa5-4973-80d3-b2d39ac2da6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Eszak-Korea-megerositette-hogy-katonakat-kuldott-az-orosz-ukran-haboruba","timestamp":"2025. április. 28. 05:33","title":"Észak-Korea megerősítette, hogy katonákat küldött az orosz-ukrán háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem volt elégedett a hatósági fellépéssel, így végül azért öntötte le a nőt, hogy távozásra bírja.","shortLead":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem...","id":"20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"9998ace0-8497-4c43-b1e1-b367013d8c16","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 28. 10:30","title":"Négy évet kapott a férfi, aki télen vízzel öntött le egy hajléktalant, aki ezután életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]