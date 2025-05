Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","shortLead":"A második forduló Simion és Bukarest volt független főpolgármestere, Nicusor Dan között fog eldőlni.","id":"20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/996c89f0-dcfe-46b7-bab0-ad670186df0b.jpg","index":0,"item":"23cb00ae-1ba1-44d0-962a-074fdaff31df","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_roman-elnokvalasztas-reszeredmeny-98-szazalek","timestamp":"2025. május. 05. 08:37","title":"Változtak a román elnökválasztás eredményei, a széljobbos Simion növelte az előnyét, Antonescu a harmadik helyre csúszott vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek el.","shortLead":"Mindössze 75 esetben állapítottak meg kifogásolható életvitelt 2024-ben, pedig több mint 13 ezer vizsgálatot végeztek...","id":"20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"0b098b72-d230-4170-9c1e-06ec9e15f97d","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_A-dolgozok-harmada-tavozott-a-gyerekvedelembol","timestamp":"2025. május. 05. 07:34","title":"Tavaly a dolgozók harmada távozott a gyermekvédelemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Luxusbaloldal, limuzinszocialisták – harsogta Orbántól Szijjártón át Rogánig az ellenzéki Fidesz még 20 éve. Kicsit később, kormányon már nem volt ciki az urizálás. A Rogán család például meg is mutatja, mije van, Orbán Viktor már szégyenlősebb: ő más magánrepülőjét használja és azzal is csak 5 napig volt megértő, ha valakit zavar a NER luxizása, majd gyorsan a „senkinek semmi köze hozzá” álláspontra váltott. ","shortLead":"Luxusbaloldal, limuzinszocialisták – harsogta Orbántól Szijjártón át Rogánig az ellenzéki Fidesz még 20 éve. Kicsit...","id":"20250503_Orban-luxizas-Rogan-urizalas-maganrepulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"3c663c25-9ec3-4855-ad8b-78426770121e","keywords":null,"link":"/360/20250503_Orban-luxizas-Rogan-urizalas-maganrepulo","timestamp":"2025. május. 03. 10:40","title":"Orbán gyors hátraarcot csinált luxizás-ügyben, de még nagyobbat fordult vele a világ a söjtöri ebéd elítélésétől a magánrepülőzésig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek szerte a világon. Mindegyikőjük örülhet majd annak a fejlesztésnek, melynek eredményei a golfpályákon is túlmutathatnak.","shortLead":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek...","id":"20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe.jpg","index":0,"item":"b82afa35-daf4-4952-aeb4-9b1b9ecf0c33","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","timestamp":"2025. május. 03. 15:45","title":"Feltalálták a golflabdát, amelyik mindenféle füvön ugyanúgy viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek éjjel kigyulladt két jármű a fővárosban, a helyszínen holttestet találtak.","shortLead":"Péntek éjjel kigyulladt két jármű a fővárosban, a helyszínen holttestet találtak.","id":"20250503_A-rendorseg-is-nyomoz-a-XI-keruleti-melygarazs-tuz-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140.jpg","index":0,"item":"8adbf78f-7b8f-456f-9c52-a60a6756345d","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_A-rendorseg-is-nyomoz-a-XI-keruleti-melygarazs-tuz-ugyeben","timestamp":"2025. május. 03. 15:52","title":"Nyomoz a rendőrség a XI. kerületi mélygarázsban keletkezett tűz után, amelyben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Azzal egyidőben, hogy Matolcsy György elveszítette jegybankelnök jellegét, kiderült, hogy az Állami Számvevőszék feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank alapítványai miatt, ugyanis súlyos hiányosságokat állapított meg és nagy veszteséget okozó döntéseket azonosított több száz milliárd forintnyi vagyonnal kapcsolatban. Litkai Gergely nagyon alapos prezentációt készített arról, hogyan jutottunk el ide. Láthatjuk a Halálcsillag alaprajzát, nyelvtörőnek is beillő rövidítéseket, és egy luxuskarórát, amelyet Matolcsy Ádám helyében KAP elég érdekes helyre rejtene.","shortLead":"Azzal egyidőben, hogy Matolcsy György elveszítette jegybankelnök jellegét, kiderült, hogy az Állami Számvevőszék...","id":"20250503_duma-aktual-magyar-nemzeti-bank-matolcsy-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"1b5d94ee-3e8a-4555-a91c-05f10878bb4c","keywords":null,"link":"/360/20250503_duma-aktual-magyar-nemzeti-bank-matolcsy-gyorgy","timestamp":"2025. május. 03. 17:30","title":"Kösz, pénz: sírva vigadós összefoglaló az MNB-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 03. 11:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei falu szélén egy család azonban lassan tíz éve egy darab Dél-Franciaországot próbál megteremteni itt gyógynövényekkel és csúcskonyhával.","shortLead":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei...","id":"20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59.jpg","index":0,"item":"375f0ea9-32e6-4293-8ee3-76b23879902a","keywords":null,"link":"/360/20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","timestamp":"2025. május. 03. 19:30","title":"A Kajla nugáttól a Michelinig: hogyan lett egy cselédházból csúcsétterem egy Pest megyei falu szélén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]