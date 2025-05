Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"880b2aba-870f-4fd2-afdb-3bcaa8592b41","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyedi kivitelű Rolls-Royce Cullinan teljesítménye meghaladja a 600 lóerőt.","shortLead":"Az egyedi kivitelű Rolls-Royce Cullinan teljesítménye meghaladja a 600 lóerőt.","id":"20250505_tuning-rolls-royce-cullinan-mansory-rendorauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880b2aba-870f-4fd2-afdb-3bcaa8592b41.jpg","index":0,"item":"32cab929-e046-4049-b2ba-1e9734475053","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_tuning-rolls-royce-cullinan-mansory-rendorauto","timestamp":"2025. május. 05. 08:41","title":"Tuningolt Rolls-Royce-ból lett rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","shortLead":"Hogy pontosan milyen információk kerülhettek a birtokukba, arról nem árult el részleteket. ","id":"20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"a7438c56-26ea-4343-83e1-fff96d58902c","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_magyar-peter-ruszin-szendi-romulusz-bodis-kriszta-tisza-part","timestamp":"2025. május. 05. 20:55","title":"Magyar Péter olyan dokumentumot hozna nyilvánosságra, ami szerinte az Orbán-kormány őszödi beszéde lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e1d310-b0dd-4932-ad61-b4e12a9832c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Varese-tó melletti villát egy magyar tőkealap vásárolta meg, a vezetőjének neve már korábban felbukkant az Orbán-közeli körökben. ","shortLead":"A Varese-tó melletti villát egy magyar tőkealap vásárolta meg, a vezetőjének neve már korábban felbukkant...","id":"20250505_orban-villa-lombardia-olasz-sajto-magantokealap-tiszolczi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2e1d310-b0dd-4932-ad61-b4e12a9832c6.jpg","index":0,"item":"93b4667b-e4cd-4cde-9a4f-d7000966c290","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orban-villa-lombardia-olasz-sajto-magantokealap-tiszolczi-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 12:32","title":"Orbán-villának neveznek az olasz sajtóban egy lombardiai ingatlant, amelynek adásvétele Habony és Szalay-Bobrovniczky köreihez vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a47eb5-8b76-4f5a-ba98-8081829f3434","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az egykori Telenorból kibújt CETIN MI-vel azonosítja be a hálózati hibákat.","shortLead":"Az egykori Telenorból kibújt CETIN MI-vel azonosítja be a hálózati hibákat.","id":"20250505_CETIN-Hungary-Telenor-Yettel-mesterseges-intelligencia-mobilinfrastruktura-szolgaltato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51a47eb5-8b76-4f5a-ba98-8081829f3434.jpg","index":0,"item":"e162d4e1-0463-4512-b5aa-8a78f6f02f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_CETIN-Hungary-Telenor-Yettel-mesterseges-intelligencia-mobilinfrastruktura-szolgaltato","timestamp":"2025. május. 05. 13:48","title":"Belecsobban a mesterséges intelligenciába az ország első mobilinfrastruktúra-szolgáltatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30072c30-29b9-4b2f-b3f0-ba95ad1bf24a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akinek nem fekszik a műelemzés, az a történelmi események irodalmi feldolgozásáról írhat egy értekezést.","shortLead":"Akinek nem fekszik a műelemzés, az a történelmi események irodalmi feldolgozásáról írhat egy értekezést.","id":"20250505_orkeny-novelle-muelemzes-essze-tortenelem-irodalom-magyarerettsegi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30072c30-29b9-4b2f-b3f0-ba95ad1bf24a.jpg","index":0,"item":"33940b57-3265-41ec-9a0c-1412269d161b","keywords":null,"link":"/itthon/20250505_orkeny-novelle-muelemzes-essze-tortenelem-irodalom-magyarerettsegi-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 10:51","title":"Örkény-novella elemzése vagy esszéírás – ez a magyarérettségi második részének nagy kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait, a góliátbogarakat. Pedig az emberek csokiszeretete miatt kerül egyre közelebb a kihaláshoz e ganajtúrófélék néhány faja.","shortLead":"A csokoládé finom majszolni való, és nehéz elképzelni, hogy veszélyeztetné a világ legnagyobb méretű bogarait...","id":"20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b585659a-2107-4b35-86b9-97b3145adc85.jpg","index":0,"item":"59097178-07da-410c-a59e-649e44917f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kakaotermesztes-bogargyujtes-afrikai-goliatbogar-csokolade","timestamp":"2025. május. 04. 20:03","title":"Kihalóban egy különös bogár, csak mert az emberek annyira szeretik a csokit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol a vagyonjogi vita. Egy birtokunkba került levél szerint a kormány néhány hét múlva, még a per lezárulta előtt át akarja venni az MTA vagyonát. De, ha a bíróság másként dönt, akkor vissza az egész.","shortLead":"Hétfőn szoboravatással, ünnepi közgyűléssel emlékezik az Akadémia 200 évvel ezelőtti alapításra, amit beárnyékol...","id":"20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d.jpg","index":0,"item":"2d272616-93e1-47a3-bad8-fdc86e7d49e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_A-kormany-a-fizetesemeles-visszatartasaval-akarja-kizsarolni-az-MTA-vagyonat","timestamp":"2025. május. 04. 17:48","title":"A kormány a fizetésemelés visszatartásával akarja kizsarolni az MTA vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","shortLead":"7-8 forinttal olcsóbban tankolhatunk literenként. ","id":"20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"a3e9f835-08cf-47ab-9644-2cb7b443692a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_uzemanyag-olajar-csokkenes","timestamp":"2025. május. 05. 09:34","title":"Esik az olaj ára, komolyabb árcsökkenés jön a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]