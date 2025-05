Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"42988f1f-d0d2-4a90-9077-b2eb0961f192","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem fogott a karaktergyilkos kampány Magyar Péteren, így Orbán Viktor felkészült a harcmodorváltásra: a jog teljes arzenálját vethetik be a Tisza Párt ellen. Kérdés, hogy a NER örökös miniszterelnökét kihívni merészelő Magyar megelőző támadásai elegendőek lesznek-e az új fegyverek hatástalanítására.","shortLead":"Nem fogott a karaktergyilkos kampány Magyar Péteren, így Orbán Viktor felkészült a harcmodorváltásra: a jog teljes...","id":"20250507_hvg-Puska-a-falon-fidesz-orban-rogan-tisza-kommunikacio-moszkva-brusszel-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42988f1f-d0d2-4a90-9077-b2eb0961f192.jpg","index":0,"item":"6f79c829-1de1-4887-8111-b2f2597f591c","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-Puska-a-falon-fidesz-orban-rogan-tisza-kommunikacio-moszkva-brusszel-trump","timestamp":"2025. május. 07. 06:30","title":"Párbajnak indult, össztűz lehet belőle: érik a nagy csata a Fidesz és a Tisza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg ennek Putyin a legnagyobb akadálya.","shortLead":"Keith Kellogg szerint a 30 napos tűzszünet könnyen fordulhat békébe, amit csak Donald Trump képes elhozni, és jelenleg...","id":"20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"0563ef56-e680-4e7c-9903-52bc9220377f","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Kellogg-30kilometer-ukrajna-kulonmegbizott-amerikai-beketerv-tuzszunet-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 07. 15:42","title":"Trump ukrajnai különmegbízottja 30 kilométeres demilitarizált zónát hozna létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db725a68-9fe4-4ab9-acd3-84aa97ab9192","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, valamivel több mint két órájuk van rá.","shortLead":"Öt feladatot kell megoldaniuk a középszinten vizsgázóknak, valamivel több mint két órájuk van rá.","id":"20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db725a68-9fe4-4ab9-acd3-84aa97ab9192.jpg","index":0,"item":"e4a1c171-28fc-4bfa-a759-382c6dca3d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_matematika-erettsegi-masodik-resz-feladatok-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 10:11","title":"A Túró Rudi, a téglalap kerülete és függvények is előkerültek a matekérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a40570-0c4a-4494-8214-727d4c61e8a4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A lelkesedés persze érthető egy ilyen retró járgány visszatérésének hírére.","shortLead":"A lelkesedés persze érthető egy ilyen retró járgány visszatérésének hírére.","id":"20250507_Yugo-elektromos-auto-visszater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25a40570-0c4a-4494-8214-727d4c61e8a4.jpg","index":0,"item":"ab6b376e-695f-4dfb-9b3d-8db3bad18651","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Yugo-elektromos-auto-visszater","timestamp":"2025. május. 07. 10:36","title":"Makett már van a visszatérő Yugóból, de nagyban már nehezebb lesz megvalósítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási kampányba. A vádak szerint az oroszok kibertámadásokat intéznek a kritikus infrastruktúra ellen és szakadatlanul terjesztik a lengyel belpolitikai stabilitás aláásását célzó propagandát és álhíreket.","shortLead":"Varsó szerint Oroszország példátlan lendülettel igyekszik beavatkozni a május 18-ai lengyelországi elnökválasztási...","id":"20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"2cd75260-32b0-4f95-9b82-147f8e405029","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_Igy-avatkozik-be-Oroszorszag-a-lengyelorszagi-elnokvalasztasba-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 14:07","title":"Így avatkozik be Oroszország a lengyelországi elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan készül Róma a pápaválasztásra, mi a helyzet Erdő Péterrel és mi lett az első szavazás eredménye? – összeszedtünk mindent, amit a konklávéról tudni kell.","shortLead":"133 bíboros vonult be szerdán délután a Sixtus-kápolnába, hogy megválasszák a katolikus egyház új vezetőjét. Hogyan...","id":"20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b2fafc0-5d3c-49f2-9cec-162301099677.jpg","index":0,"item":"1e4899eb-e840-421b-9ab8-d59df1282714","keywords":null,"link":"/elet/20250507_konklave-papavalasztas-biboros-sixtus-kapolna-elo-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 10:39","title":"Felszállt a fekete füst, nincs még új pápa – a konklávé első napjának összefoglalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f59b5c6-2979-4d81-b15b-0b6509f79668","c_author":"Puszta Dóra","category":"360","description":"Kisebbfajta vallási reneszánsz jellemezte az elmúlt éveket: Ferenc utóda majdnem másfél milliárd embernek lesz a pápája. HVG Ténytár.","shortLead":"Kisebbfajta vallási reneszánsz jellemezte az elmúlt éveket: Ferenc utóda majdnem másfél milliárd embernek lesz...","id":"20250507_hvg-katolikusok-szama-a-vilagban-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f59b5c6-2979-4d81-b15b-0b6509f79668.jpg","index":0,"item":"b74edb10-80e9-4379-9082-f8f4db1ee781","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-katolikusok-szama-a-vilagban-tenytar","timestamp":"2025. május. 07. 13:45","title":"Minden kontinensen nő a katolikusok száma, Magyarország extrém kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nagy István szerint azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni a száj- és körömfájással és a szarvasmarhák leölésével kapcsolatban, de már zajlik a kártalanítás előkészítése is.","shortLead":"Nagy István szerint azzal is meg kellett küzdeni, hogy az emberek hisztériát akartak kelteni a száj- és körömfájással...","id":"20250506_nagy-istvan-mezogazdasagi-bizottsag-szaj--es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"ff28f4d5-82e8-438d-934c-975281a37a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_nagy-istvan-mezogazdasagi-bizottsag-szaj--es-koromfajas","timestamp":"2025. május. 06. 14:53","title":"Május 30-án kihirdethetik a száj- és körömfájástól való mentességet, ha addig nem találnak több fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]