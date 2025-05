Az E.ON Group-hoz tartozó E.ON Drive Infrastructure Hungary (EDRI) ma délelőtt Budapesten átadta legújabb elektromosautó-töltőit.

A két darab 50 kW-os DC-töltő az MMXH fővárosi XXXLutz áruházának parkolójában található, és egyszerre négy autó vehet fel róluk töltést – teljes kihasználtság esetén egyenként 25-25 kW-tal tölthetők a kocsik.

Mint azt Boros Pétertől, az EDRI ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a vállalat az MMXH által üzemeltetett három üzletlánc tizenegy városban található huszonöt boltjánál összesen kilencvenkettő új töltőpontot alakít ki.

EDRI villanyautó-töltőhely a budapesti XXXLutz parkolójában László Ferenc

A több százmillió forintos beruházás keretein belül hetvennégy 50 kW-os, illetve tizennyolc 200-400 kW-os töltőt helyeznek üzembe az elkövetkezendő néhány évben.

A leggyorsabb, 400 kW-os töltőket a pécsi XXXLutz és Mömax parkolójában fogják telepíteni. Az összes berendezés Alpitronic gyártmányú, és az első budapesti töltők belsejébe gyors bepillantást is nyerhettünk:

Szezám tárulj! László Ferenc

Simonyi András, az MMXH ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a 100 százalékban megújuló forrásból származó energiával betáplált töltők éjszaka meg lesznek világítva, és a töltőpontok nemcsak a boltok nyitva tartási idejében, hanem 24 órában bárki által használhatók lesznek.

A töltés elindításához a drivE.ON applikáció (Android, iOS) telepítésére van szükség, melynek segítségével egy gyors regisztrációt követően máris használatba vehető az EDRI által üzemeltetett összes töltő.

Mint megtudtuk, az EDRI itthoni hálózatában jelenleg 294 relatíve lassú 11-22 kW-os AC-töltő, 24 50 kW-os DC-töltő, illetve 86 szupergyors, akár 300 kW-os DC-töltő található.

Bankkártya adataink megadását követően tudunk fizetni a töltők foglaltságát is jelző appban László Ferenc

Az EDRI töltői üzemelnek többek közt az Aldi hazai üzleteinél is, és ezeket is az említett drivE.ON alkalmazással lehet igénybe venni. A fő rivális Lidl e tekintetben más úton jár, ennél a bolthálózatnál a Lidl Plus applikációból indítható a töltés.

Az EDRI AC-töltőin 1 kWh 149 forintba kerül és május végéig akciósan az 50 kW-os DC-töltőkön is ugyanennyibe kerül az elektromos energia – azt egyelőre nem tudni, hogy júniustól hogyan alakul az árazás. A 300 kW-os DC-töltőkön 289 forintért kínálnak 1 kWh-t.

A Lidl AC-n, illetve DC-n rendre 149, illetve 179 forintot kér 1 kWh-ért. A Tesla 250 kW-os Supercharger töltői egy ideje már bármilyen villanyautóval igénybe vehetőek jellemzően 200-230 forintos kWh-onkénti áron, az Ionity autópályák melletti 350 kW-os töltőin pedig 280 forintos listaáron kapható 1 kWh.

A BYD Seal maximum 150 kW-tal tölthető László Ferenc

És hogy mennyire gyors mostanság egy villanyautó közterületi töltése?

Nos, az e tekintetben eminens tanuló Porschék és Mercedesek maximum 320 kW-os töltési teljesítményt képesek felvenni, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy 100 kWh kapacitású, jellemzően 600 kilométeres hatótávot biztosító akkumulátor kevesebb mint 20 perc alatt feltölthető 10-ről 80 százalékra.

Az elérhetőbb árú hétköznapi villanyautók ennél jelentősen lassabban, jellemzően maximum 80-150 kW-tal tölthetők, igaz általában kisebb is a bennük lévő telep.

A közeljövő pedig már azokról a nemrégiben leleplezett 1000 kW-os hipertöltőkről szólhat, melyek révén a kompatibilis autókba 5 perc alatt akár 400 kilométernyi hatótáv is „tankolható”.

A kétszer 50 kW teljesítményen ezúttal négy autó osztozik László Ferenc