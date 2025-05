Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Robert Fico szlovák miniszterelnök elutasítja az Európai Unió és Oroszország között kialakulófélben lévő “vasfüggönyt”. A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott beszélgetés után közzétett videóüzenetben egyben őrültségnek nevezte, hogy az EU be kívánja szüntetni az orosz energiahordozók importját. tett közzé szombaton a Facebookon.","shortLead":"Robert Fico szlovák miniszterelnök elutasítja az Európai Unió és Oroszország között kialakulófélben lévő...","id":"20250510_Robert-Fico-elutasitja-az-EU-es-Oroszorszag-kozott-kialakulofelben-levo-vasfuggonyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c.jpg","index":0,"item":"b3ce2a7e-124d-4e15-a6ee-0ca27950dde4","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Robert-Fico-elutasitja-az-EU-es-Oroszorszag-kozott-kialakulofelben-levo-vasfuggonyt","timestamp":"2025. május. 10. 15:50","title":"Robert Fico elutasítja az EU és Oroszország között kialakulófélben lévő vasfüggönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c29231-4d66-4bac-b59c-cb1c5f2654dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő ezúttal két Los Angeles-i elefánt nyugdíjazásáért szólalt fel.","shortLead":"Az énekesnő ezúttal két Los Angeles-i elefánt nyugdíjazásáért szólalt fel.","id":"20250512_vilag-legszomorubb-elefantja-kiszabaditas-allatkert-cher","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c29231-4d66-4bac-b59c-cb1c5f2654dc.jpg","index":0,"item":"3f18dfc0-e60a-4e5f-b4bf-4b944d7f9664","keywords":null,"link":"/elet/20250512_vilag-legszomorubb-elefantja-kiszabaditas-allatkert-cher","timestamp":"2025. május. 12. 13:54","title":"„A világ legszomorúbb elefántjának” felszabadításáért küzd Cher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","shortLead":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","id":"20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"2173e39b-30a5-4097-8019-72cd39301f33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","timestamp":"2025. május. 11. 14:03","title":"Videós reklámok özöne ömlik hamarosan a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4b5d5-f510-4506-8724-d92713fc948d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Tavaly év végén jelent meg egy cikk, amely szerint az egyik elismert hazai edző ellen panaszt emeltek zaklatás miatt. A bejelentés a hazai szövetségekhez nem jutott el, most azonban általános, átfogó vizsgálatot indítanak, miután a nemzetközi etikai testület kérdéseket küldött az esettel kapcsolatban.","shortLead":"Tavaly év végén jelent meg egy cikk, amely szerint az egyik elismert hazai edző ellen panaszt emeltek zaklatás miatt...","id":"20250512_magyar-ritmikus-gimnasztika-szovetseg-matsz-zaklatas-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47e4b5d5-f510-4506-8724-d92713fc948d.jpg","index":0,"item":"eb55fe59-ec19-46de-b89c-9e7248f36f66","keywords":null,"link":"/sport/20250512_magyar-ritmikus-gimnasztika-szovetseg-matsz-zaklatas-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 12. 12:51","title":"Vizsgálatot indít a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség, hogy feltárja a sportolókat ért esetleges zaklatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Isztambul lenne a helyszín az orosz elnök szerint. Kijev nem reagált, Washington lelkes.","shortLead":"Isztambul lenne a helyszín az orosz elnök szerint. Kijev nem reagált, Washington lelkes.","id":"20250511_ukrajna-haboru-putyin-beketargyalas-javaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"f9d31635-88e3-4419-bac4-cb97fc735bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_ukrajna-haboru-putyin-beketargyalas-javaslat-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 08:31","title":"Közvetlenül és előfeltételek nélkül tárgyalna Ukrajnával Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint a magyar katonai hírszerző szolgálat akciójáról van szó – konkrét tervekkel Ukrajna inváziójára.","shortLead":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint...","id":"20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"3ea778fa-c571-4a3e-8ce2-65e868e3a015","keywords":null,"link":"/360/20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","timestamp":"2025. május. 12. 06:45","title":"Die Welt-beszámoló: a magyar–ukrán kémügynek egyetlen olvasata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a nagyhatalmak szombati követeléséhez köti a tárgyalást.","shortLead":"Az ukrán elnök a nagyhatalmak szombati követeléséhez köti a tárgyalást.","id":"20250511_Zelenszkij-reagalt-Putyin-targyalasi-javaslatara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"7b8f1449-0d3b-43c8-8749-47b77acbc80b","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Zelenszkij-reagalt-Putyin-targyalasi-javaslatara-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 10:21","title":"Zelenszkij reagált Putyin tárgyalási javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem sérült meg senki.","shortLead":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem...","id":"20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc.jpg","index":0,"item":"eefb8cef-953b-43fd-a699-b7fa5f8a665b","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","timestamp":"2025. május. 11. 16:20","title":"Porördög repített a levegőbe egy szentmártonkátai családi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]