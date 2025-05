Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá...","id":"20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"e652c8ea-94cc-458e-bb94-da0597f079be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","timestamp":"2025. május. 21. 19:03","title":"Ellephetik az agyát a mikroműanyagok, ha ilyen ételeket fogyaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A brit Surrey Egyetem kutatói olyan új akkumulátort fejlesztettek, ami képes megkötni a levegőben lévő szén-dioxidot.","shortLead":"A brit Surrey Egyetem kutatói olyan új akkumulátort fejlesztettek, ami képes megkötni a levegőben lévő szén-dioxidot.","id":"20250521_akkumulator-levego-megtisztitasa-szen-dioxid-eltavolitasa-litium-szen-dioxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"4880934a-fd41-47f1-a887-ac36eff77d46","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_akkumulator-levego-megtisztitasa-szen-dioxid-eltavolitasa-litium-szen-dioxid","timestamp":"2025. május. 21. 17:03","title":"Szén-dioxiddal megy az új akkumulátor, ilyen kerülhet a mobiljába, autójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03164b69-b6ea-42ba-b528-46386f7081c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarták egyedül hagyni a tervezetet eredetileg benyújtó Halász Jánost.","shortLead":"Nem akarták egyedül hagyni a tervezetet eredetileg benyújtó Halász Jánost.","id":"20250520_orban-rogan-fidesz-frakcio-atlathatosagi-torveny-alairas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03164b69-b6ea-42ba-b528-46386f7081c0.jpg","index":0,"item":"036f1667-f9a0-4a80-9a6b-0a6bfb73664b","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_orban-rogan-fidesz-frakcio-atlathatosagi-torveny-alairas","timestamp":"2025. május. 20. 15:41","title":"Beleálltak: Orbán, Rogán és 108 másik képviselő is a nevére vette az „átláthatósági” törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták. Utazásaik során a kormánytól vagy a helyi hatalomtól függő emberektől és intézményektől nem sok jóra számíthatnak.","shortLead":"Szerbia – továbbra is – forrong. Az eddig viszonylag csendes Szabadkán is nagy tüntetést tartottak az egyetemisták...","id":"20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec19eab1-878d-43df-8e55-cf3ea6486640.jpg","index":0,"item":"568fc1bf-0fd6-4d3d-adcf-3e91953bebd6","keywords":null,"link":"/360/20250520_Szeretettel-Vajdasagbol-Szerbia-tuntetesek-Szabadka-Ujvidek","timestamp":"2025. május. 20. 17:30","title":"„Ezt nevezzük szeretetrobbanásnak!” – írta egy vajdasági pap, aki szállást és ételt adott a tüntető egyetemistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdeb579-0458-453d-a610-1ff650fa6375","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hangfelvételt a CNN kapta meg az ukrán szolgálatoktól. Hitelességét nem tudták megerősíteni, de szakértők szerint nem manipulált a hadifoglyok kivégzésére felszólító üzenet. Ez már a sokadik terhelő bizonyíték lehet a témában.","shortLead":"A hangfelvételt a CNN kapta meg az ukrán szolgálatoktól. Hitelességét nem tudták megerősíteni, de szakértők szerint nem...","id":"20250521_Kiszivargott-egy-hangfelvetel-ahol-magukat-megado-ukran-katonak-kivegzesere-adnak-utasitast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecdeb579-0458-453d-a610-1ff650fa6375.jpg","index":0,"item":"6323b121-f43e-47c2-b71b-c9dc373e7aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_Kiszivargott-egy-hangfelvetel-ahol-magukat-megado-ukran-katonak-kivegzesere-adnak-utasitast","timestamp":"2025. május. 21. 14:36","title":"CNN: Kiszivárgott egy hangfelvétel, ahol magukat megadó ukrán katonák kivégzésére adnak utasítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a349d086-dda7-4924-a252-7dbc70336054","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"A cannes-i filmfesztivál második hetén bemutatkozott Scarlett Johansson is rendezőként, a magyar jelenlét pedig egy emigrált orosz rendező történelmi portréjában ért minket váratlanul. Denzel Washington életműdíjat kapott a legújabb Spike Lee-film premierjén, helyszíni tudósítóink pedig azt is elmesélik a podcastjukban, hogy milyen érzés kiszorulni egy telt házas vetítésről zuhogó esőben.","shortLead":"A cannes-i filmfesztivál második hetén bemutatkozott Scarlett Johansson is rendezőként, a magyar jelenlét pedig...","id":"20250521_cannes-filmfesztival-scarlett-johansson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a349d086-dda7-4924-a252-7dbc70336054.jpg","index":0,"item":"3bf456ca-9169-44a4-b981-8559956c2ccb","keywords":null,"link":"/kultura/20250521_cannes-filmfesztival-scarlett-johansson","timestamp":"2025. május. 21. 15:40","title":"Cannes-ban azon ment a röhögés, hogy a magyarok csak gulyást adtak a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét. A költségvetés vitájában az ÁSZ-elnök figyelmeztetett, csak akkor teljesíthetők az előirányzatok, ha a kormány által remélt módon alakulnak a folyamatok, amikben azonban bőven van bizonytalanság.","shortLead":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét...","id":"20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4.jpg","index":0,"item":"c6e48d5c-0020-4b63-ab84-3f82b21dddbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"Porrá is törhetnek a háborúellenesre keresztelt költségvetésbe vetett kormányzati remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf","c_author":"Whitelab ","category":"brandcontent","description":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni hogyan lehet mérni és kivizsgálni a stressz-szintünket? Mi történik azután, ha megkapjuk az eredményeket? Összegyűjtöttük ezeket a válaszokat ezekre a kérdésekre a Whitelab labordiagnosztikai igazgatójával, Máthé Andreával. ","shortLead":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni...","id":"20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf.jpg","index":0,"item":"7fc0d10e-13a2-4a3a-bfb7-b0fed1e15055","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","timestamp":"2025. május. 21. 11:30","title":"Krónikus stressz: bármilyen munkakörben, bármelyik életkorban lecsaphat ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]