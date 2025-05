Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a49284a7-68f4-4911-9c9b-dff207ccfe02","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az újbudai alpolgármester szerint a kerületnek a pofátlan parkolás árt, nem az, ha valaki arra egy geggel reagál.","shortLead":"Az újbudai alpolgármester szerint a kerületnek a pofátlan parkolás árt, nem az, ha valaki arra egy geggel reagál.","id":"20250521_delhusa-gjon-nika-se-parkolo-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a49284a7-68f4-4911-9c9b-dff207ccfe02.jpg","index":0,"item":"f8828017-bb72-4353-9588-60d643e26f0c","keywords":null,"link":"/elet/20250521_delhusa-gjon-nika-se-parkolo-nyomozas","timestamp":"2025. május. 21. 19:48","title":"Nyomoz a rendőrség, mert valaki Delhusa Gjon szabálytalan parkolásán gúnyolódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a demokrácia lényegi eleme a minél szabadabb közéleti vita.","shortLead":"Szerintük a demokrácia lényegi eleme a minél szabadabb közéleti vita.","id":"20250521_A-Magyar-Ugyvedi-Kamara-az-igazsagugyi-miniszterhez-fordult-a-megfelemlitesi-torveny-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23.jpg","index":0,"item":"e5d6c8d1-c936-4c93-af6b-a5f8e5583176","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_A-Magyar-Ugyvedi-Kamara-az-igazsagugyi-miniszterhez-fordult-a-megfelemlitesi-torveny-miatt","timestamp":"2025. május. 21. 14:26","title":"A Magyar Ügyvédi Kamara az igazságügyi miniszterhez fordult a megfélemlítési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","shortLead":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","id":"20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061.jpg","index":0,"item":"3199cbe3-5fe4-41bf-933a-c99a1fdedda8","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","timestamp":"2025. május. 21. 16:04","title":"„Magyarország szégyene” – a szakszervezetek is kiakadtak az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Newsweek két neves vendégszerzője a romániai elnökválasztás eredményét globális összefüggésbe helyezi.","shortLead":"A Newsweek két neves vendégszerzője a romániai elnökválasztás eredményét globális összefüggésbe helyezi.","id":"20250521_Romania-elnokvalasztas-szelsojobboldal-Mihai-Razvan-Ungureanu-Dan-Perry-Newsweek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5.jpg","index":0,"item":"477a6c29-f1e6-4f86-bb82-1aa82cc1a160","keywords":null,"link":"/360/20250521_Romania-elnokvalasztas-szelsojobboldal-Mihai-Razvan-Ungureanu-Dan-Perry-Newsweek","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"„Románia megúszta a golyót, de a Nyugat továbbra is veszélyben van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már a Le Monde is felfigyelt Hadházy Ákosra, nagy portrécikket szentelt neki. 