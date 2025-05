Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ad60c6b-45f5-4751-a79f-97550beae5ae","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Érdemes újraértékelni, újraértelmezni Feydeau úrhatnám polgári világát, derül ki az Orlai Produkció előadásából.","shortLead":"Érdemes újraértékelni, újraértelmezni Feydeau úrhatnám polgári világát, derül ki az Orlai Produkció előadásából.","id":"20250525_hvg-Georges-Feydeau-Macskazene-Belvarosi-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad60c6b-45f5-4751-a79f-97550beae5ae.jpg","index":0,"item":"6e448e57-48a8-4d52-8913-766123d3301b","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-Georges-Feydeau-Macskazene-Belvarosi-Szinhaz","timestamp":"2025. május. 25. 15:45","title":"Meglepetés az őrületig fokozódó abszurd fináléban – Georges Feydeau Macskazenéje a Belvárosi Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1735523-f9df-4cb3-aa72-62c968eee4fa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"És a rendszámokat cserélgették is. ","shortLead":"És a rendszámokat cserélgették is. ","id":"20250524_porgetheto-rendszamos-furgonokkal-csempesztek-a-cigarettat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1735523-f9df-4cb3-aa72-62c968eee4fa.jpg","index":0,"item":"f637aa3f-9305-4cdd-815b-6f54142b3f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250524_porgetheto-rendszamos-furgonokkal-csempesztek-a-cigarettat","timestamp":"2025. május. 24. 11:25","title":"A NAV-sok is csak pislogtak: pörgetős rendszámmal csempészték a cigarettát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen a negyedik helyen végzett. ","shortLead":"A McLaren brit versenyzőjének ez volt az első győzelme Monacóban. A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen...","id":"20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf129596-b086-4124-bc5a-f434c7afda94.jpg","index":0,"item":"58e42165-5c0e-4f1e-a181-5dc12871759b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_Lando-Norris-Monacoi-Nagydij-Forma1-gyozelem-Monte-Carlo","timestamp":"2025. május. 25. 19:04","title":"Lando Norris nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c153b8-0c25-4777-bd25-20acaca0344b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymillió lépéses túrája végállomásán, Nagyváradon mondott beszédet Magyar Péter. Orbán Viktornak megüzente, hogy itt a vége, és a határon túli magyarokat szerinte eláruló és nemrég lemondott Gyurcsány után ideje az árulásban a stafétát átvevő Orbánnak is mennie. A Tisza elnöke a román népnek partnerséget kínált, a magyaroknak pedig emberséges, békés Magyarországot ígért – Európában.","shortLead":"Egymillió lépéses túrája végállomásán, Nagyváradon mondott beszédet Magyar Péter. Orbán Viktornak megüzente, hogy itt...","id":"20250524_A-vegso-visszaszamlalas-megkezdodott-Magyar-Peter-Nagyvaradrol-uzent-Orbannak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28c153b8-0c25-4777-bd25-20acaca0344b.jpg","index":0,"item":"5b04dd0b-52be-4452-b5a8-e88647ed4f01","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_A-vegso-visszaszamlalas-megkezdodott-Magyar-Peter-Nagyvaradrol-uzent-Orbannak-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Magyar Péter Nagyváradról üzent Orbánnak: „A rombolás, gyűlöletkeltés, árokásás a múlté, a végső visszaszámlálás megkezdődött!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","shortLead":"Szombaton már 51,6 fokot mértek Abu-Dzabiban.","id":"20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a777f79-269a-4095-93eb-0c3f8a641d4c.jpg","index":0,"item":"02b2720c-2f3d-477e-91bb-e6181d9bcfda","keywords":null,"link":"/vilag/20250524_egyesult-arab-emirsegek-melegrekord-hoseg","timestamp":"2025. május. 24. 20:43","title":"Akkora a hőség az Emírségekben, hogy két nap alatt kétszer dőlt meg a 50 fok fölötti havi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 24. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid beszédet tartott az összetartozásról. ","shortLead":"Szombat este a Szegedi Borfesztiválon lépett fel Molnár Ferenc Caramel, aki a záró dal, a Lélekdonor előtt rövid...","id":"20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a.jpg","index":0,"item":"6cb2684d-a833-4362-a52f-eac5537ee1a8","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Caramel-Ezek-a-fszfejek-Oxfordon-annyit-tanultak-meg-hogy-kell-megosztani-az-embereket","timestamp":"2025. május. 25. 09:47","title":"Caramel: „Ezek a f*szfejek Oxfordon annyit tanultak meg, hogy kell megosztani az embereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a valaha kifejlesztett legfontosabb rákellenes gyógyszerként” emlegetnek. Szerkesztett részlet A kémia nagykönyve című kiadványból.","shortLead":"Az 1960-as években egy véletlen felfedezésnek köszönhető a ciszplatin nevű kemoterápiás gyógyszer, amelyet egyesek „a...","id":"20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/626e26b2-e2a1-4a07-845f-f93632b740e7.jpg","index":0,"item":"317c961f-cc65-49c0-b46b-bdbcd8178367","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250524_Egy-veletlen-felfedezes-ami-uj-fejezetet-nyitott-a-rakgyogyitasban","timestamp":"2025. május. 24. 19:15","title":"Egy véletlen felfedezés, ami új fejezetet nyitott a rákgyógyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]