[{"available":true,"c_guid":"ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","shortLead":"Egy új áruforgalmi repülőtér építését is tervezi a kormány.","id":"20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec616476-cc05-44d1-8f5b-476047e148a5.jpg","index":0,"item":"22539b4b-1626-4df5-a779-8bbf19adabd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Megepulhet-a-Ferihegyre-vezeto-gyorsvasut","timestamp":"2025. június. 03. 11:30","title":"Nagy Márton: megépülhet a Ferihegyre vezető gyorsvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","shortLead":"Csetényi Csaba cége, a Network 360 2023-ban még veszteséges volt, tavaly már 38 százalékos profitrátának örülhetett.","id":"20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/206ed611-26d9-4b8e-9059-2cdf0928da0d.jpg","index":0,"item":"0ffb83b0-a997-4d41-b80b-ac25445a675e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Rejtelyesen-feltamadt-Rogan-szomszedjanak-kegyvesztett-reklamugynoksege","timestamp":"2025. június. 03. 14:00","title":"Rejtélyesen feltámadt Rogán szomszédjának kegyvesztett reklámügynöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban ugyanis a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","shortLead":"A következő napokban ugyanis a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell...","id":"20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f.jpg","index":0,"item":"29f7f47b-3fc9-41e4-b464-41cd8c07a01e","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. június. 05. 05:23","title":"Életbe lépett a másodfokú hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78cee1-980e-426d-a07b-d06de6bff7f3","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Amíg dalolt, rendben volt, a politikusok azt gondolták, ők is megfürdenek a népszerűségében. Ám elkezdték kényelmetlenül érezni magukat, amikor az énekes politizálni kezdett. ","shortLead":"Amíg dalolt, rendben volt, a politikusok azt gondolták, ők is megfürdenek a népszerűségében. Ám elkezdték...","id":"20250603_Szeretettel-Becsbol-Eurovizios-Dalfesztival-JJ-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd78cee1-980e-426d-a07b-d06de6bff7f3.jpg","index":0,"item":"b7ff854c-e049-4775-a4eb-524806a4eac3","keywords":null,"link":"/360/20250603_Szeretettel-Becsbol-Eurovizios-Dalfesztival-JJ-Izrael","timestamp":"2025. június. 03. 17:30","title":"Már bánják az osztrák politikusok, hogy annyira örültek JJ győzelmének az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","id":"20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3.jpg","index":0,"item":"06179ad9-989b-4466-b153-937b7f8d4f86","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","timestamp":"2025. június. 04. 05:34","title":"Egy éve üresen áll a tavaly átadott Újbudai Egynapos Sebészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok mérsékelni fogják a büntetését.","shortLead":"Szerinte a traffipax, amelyik rendszeresen lefotózta, csak a pénzbeszedést szolgálja. Reméli, hogy a hatóságok...","id":"20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dfcbba5-d840-44b9-a319-e9f222e6e138.jpg","index":0,"item":"ff746030-e3ed-4ee4-b932-f77ffcdbc7bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_traffipax-olaszorszag-gyorshajto-birsag","timestamp":"2025. június. 05. 07:08","title":"Ugyanannál a radarnál szedett össze 28 ezer eurónyi bírságot egy olasz gyorshajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google nemrég a Fotó szolgáltatásához készített egy mesterséges intelligenciára építő keresőt, ám a jelek szerint a megoldás nem egészen úgy működik, ahogy azt a cég elképzelte.","shortLead":"A Google nemrég a Fotó szolgáltatásához készített egy mesterséges intelligenciára építő keresőt, ám a jelek szerint...","id":"20250604_google-fotok-ask-photos-gemini-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78.jpg","index":0,"item":"ce3605bc-0525-4e15-8c3f-78a86766699b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-fotok-ask-photos-gemini-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 04. 18:03","title":"Nem várt hibába futott bele a Google, visszavont egy fontos frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc6269b-d10b-40da-a21a-0c2b2776f86a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az államnak most is szüksége lenne a pénzre, de a külföldi befektetési lehetőségek sokkal jobban fialnak.","shortLead":"Az államnak most is szüksége lenne a pénzre, de a külföldi befektetési lehetőségek sokkal jobban fialnak.","id":"20250603_Mar-a-lakossag-is-inkabb-kulfoldre-menti-a-penzet-az-allampapirok-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc6269b-d10b-40da-a21a-0c2b2776f86a.jpg","index":0,"item":"1de691dd-a3b9-4a03-aa38-19cc0ee96fda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Mar-a-lakossag-is-inkabb-kulfoldre-menti-a-penzet-az-allampapirok-helyett","timestamp":"2025. június. 03. 09:46","title":"Már a lakosság is inkább külföldre menekíti a pénzét az állampapírok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]