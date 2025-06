Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi életveszélyesen megfenyegette az áldozatát arra az esetre, ha elmondaná, mi történt. A kislány bátyja buktatta le az erőszaktevőt. ","shortLead":"A férfi életveszélyesen megfenyegette az áldozatát arra az esetre, ha elmondaná, mi történt. A kislány bátyja buktatta...","id":"20250611_fegyhaz-pedofil-eroszak-szomszed-9-eves-kislany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f.jpg","index":0,"item":"e4e01e07-4aa5-4e04-8281-e007399ccc09","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_fegyhaz-pedofil-eroszak-szomszed-9-eves-kislany","timestamp":"2025. június. 11. 11:33","title":"Több mint 14 év fegyházat kapott a férfi, aki megerőszakolta a 9 éves szomszéd kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget, hogy akadályozzák meg az aktivisták célba érését.","shortLead":"A hajó humanitárius segélyt vitt volna Gázába, de Izrael védelmi minisztere vasárnap arra utasította a hadsereget...","id":"20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23272df9-e018-40dd-905a-f603961c5a94.jpg","index":0,"item":"30df994d-2af2-43e9-b8da-eb6e8509be51","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Izrael-kiutasitja-a-Gazaba-tarto-aktivistakat-koztuk-Greta-Thunberget-is","timestamp":"2025. június. 10. 08:42","title":"Az izraeli hatóságok kiutasítják Greta Thunberget és aktivistatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc5346e-d010-4f70-a7ae-040dee852dc5","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A hírek szerint most Stefano Piolit igyekeznek meggyőzni, hogy legyen szövetségi kapitány. ","shortLead":"A hírek szerint most Stefano Piolit igyekeznek meggyőzni, hogy legyen szövetségi kapitány. ","id":"20250610_claudio-ranieri-luciano-spalletti-olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-vilagbajnoki-selejtezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cc5346e-d010-4f70-a7ae-040dee852dc5.jpg","index":0,"item":"bc99c279-043d-4d47-9f8c-155ecf76459a","keywords":null,"link":"/sport/20250610_claudio-ranieri-luciano-spalletti-olasz-valogatott-szovetsegi-kapitany-vilagbajnoki-selejtezo","timestamp":"2025. június. 10. 15:54","title":"Kikosarazta az olasz szövetséget Claudio Ranieri, nem veszi át a válogatott irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Valaki a közönség soraiból hajigált műanyag poharakat a Romantic tagjaira a szegedi fellépésükön. ","shortLead":"Valaki a közönség soraiból hajigált műanyag poharakat a Romantic tagjaira a szegedi fellépésükön. ","id":"20250610_Gaspar-Gyozo-Romantic-megdobaltak-muanyag-poharral-koncert-Szeged-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/483537dd-c813-4fc2-840e-6e4b2d36e2ea.jpg","index":0,"item":"c6c892d8-d43c-4af5-a0d4-fd7114096ce4","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Gaspar-Gyozo-Romantic-megdobaltak-muanyag-poharral-koncert-Szeged-video","timestamp":"2025. június. 10. 13:51","title":"Koncert közben, a színpadon dobálták meg Gáspár Győzőéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","shortLead":"Legkorábban szerdán indulhat a misszió.","id":"20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"340bba2f-15b6-4650-8cda-3f4785bf194b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_Tovabb-csuszik-Kapu-Tibor-urutazasa","timestamp":"2025. június. 09. 18:53","title":"Tovább csúszik Kapu Tibor űrutazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8c932f-388a-41b8-b05c-f5ebad0f1479","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"6 hengeres biturbó benzinmotor helyett ezúttal kerekenként egy-egy villanymotor található a fedélzeten.","shortLead":"6 hengeres biturbó benzinmotor helyett ezúttal kerekenként egy-egy villanymotor található a fedélzeten.","id":"20250611_videon-a-hangtalanul-hasito-vadonatuj-elektromos-bmw-m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c8c932f-388a-41b8-b05c-f5ebad0f1479.jpg","index":0,"item":"063ecc42-91ff-4a08-a45c-c4aabd695eac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_videon-a-hangtalanul-hasito-vadonatuj-elektromos-bmw-m3","timestamp":"2025. június. 11. 06:41","title":"Videón a hangtalanul hasító vadonatúj elektromos BMW M3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ea827e-355e-45d0-b300-ec692decd060","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cristina Fernández de Kirchner ellenáll, szerinte politikailag motivált ítélet született.","shortLead":"Cristina Fernández de Kirchner ellenáll, szerinte politikailag motivált ítélet született.","id":"20250611_argentina-cristina-fernandez-de-kirchner-korrupcio-bortonbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78ea827e-355e-45d0-b300-ec692decd060.jpg","index":0,"item":"0d9e5d05-400d-4f7c-ba77-6e5ca1032419","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_argentina-cristina-fernandez-de-kirchner-korrupcio-bortonbuntetes","timestamp":"2025. június. 11. 13:02","title":"Utcai megmozdulások kezdődtek Argentínában a volt elnök elítélése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5797ade-75f7-4b8c-b7ab-bc1e6aeb8e9a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Teste bármilyen radikális megváltoztatására, akár a megcsonkítására is képes A csúf mostohatestvér című film főhőse, csak hogy megfeleljen az elvárt szépségideálnak, és beleszeressen a herceg.","shortLead":"Teste bármilyen radikális megváltoztatására, akár a megcsonkítására is képes A csúf mostohatestvér című film főhőse...","id":"20250609_hvg-fantomnok-hamupipoke-testhorror-szepseg-szepsegfilterek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5797ade-75f7-4b8c-b7ab-bc1e6aeb8e9a.jpg","index":0,"item":"2b211b78-bb8a-489e-b36b-2d4655adf042","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-fantomnok-hamupipoke-testhorror-szepseg-szepsegfilterek","timestamp":"2025. június. 09. 18:16","title":"Szépség és szenvedés: mindig párban járnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]