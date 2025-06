Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7056c5e1-261c-4e5c-8ec2-55f74fe95dcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint valójában sokkal jobban áll a Fidesz, mint ahogyan azt az ellenzék hiszi. A Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén azt mondta, hogy szerinte a Tisza mögött Brüsszel, a Soros-hálózat, a külföldi multik, valamint balos oligarchák állnak.","shortLead":"A miniszterelnök szerint valójában sokkal jobban áll a Fidesz, mint ahogyan azt az ellenzék hiszi. 