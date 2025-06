Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az utasszállító egyik feketedobozát már megtalálták.","shortLead":"Az utasszállító egyik feketedobozát már megtalálták.","id":"20250613_air-india-mayday-veszelyjelzes-fekete-doboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8181ae88-33bd-4326-96ed-72ddc365e552.jpg","index":0,"item":"aca07b45-aa32-4539-bf06-d17331e8cbaa","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_air-india-mayday-veszelyjelzes-fekete-doboz","timestamp":"2025. június. 13. 11:53","title":"Közzétették a lezuhant Air India-gép másodpilótájának utolsó üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nem politikai okai vannak annak, hogy fenyítették és leváltották a munkatársukat.","shortLead":"A rendőrség szerint nem politikai okai vannak annak, hogy fenyítették és leváltották a munkatársukat.","id":"20250613_rendorseg-szentendre-megafonos-lelkesz-bilincs-orsparancsnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c613a379-a758-4704-b611-e23ee542a68f.jpg","index":0,"item":"fd2771a6-2e2e-4f7a-8ba8-efd5ce012b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_rendorseg-szentendre-megafonos-lelkesz-bilincs-orsparancsnok-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 10:28","title":"A rendőrség szerint szakmai hibák miatt váltották le a megafonos lelkészt bilincsben előállító őrsparancsnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Huszonnégy vizsgált ország közül tizenkilencben a többség bizalmatlan az amerikai elnökkel.","shortLead":"Huszonnégy vizsgált ország közül tizenkilencben a többség bizalmatlan az amerikai elnökkel.","id":"20250613_pew-research-kozvelemeny-kutatas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246.jpg","index":0,"item":"14892d8c-4a61-4db1-b2e6-5c1f3725901d","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_pew-research-kozvelemeny-kutatas-donald-trump","timestamp":"2025. június. 13. 14:40","title":"Pew Research: Magyarország azon kevesek közé tartozik, ahol az emberek többsége bízik Trumpban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae102a1-4005-45b8-84d8-00415412cf98","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rögtön meglátszott a forint árfolyamán, hogy bizonytalan lett a nemzetközi politikai és gazdasági környezet.","shortLead":"Rögtön meglátszott a forint árfolyamán, hogy bizonytalan lett a nemzetközi politikai és gazdasági környezet.","id":"20250613_forint-arfolyam-izrael-iran-euro-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ae102a1-4005-45b8-84d8-00415412cf98.jpg","index":0,"item":"6dd74a40-315a-4a9f-9e2e-ae12fb19efbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_forint-arfolyam-izrael-iran-euro-dollar","timestamp":"2025. június. 13. 07:28","title":"Zuhant a forint, miután Izrael megtámadta Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szakértők szerint pilótahiba vagy műszaki ok áll az Air India légitársaság Boeing 787-es gépének csütörtöki katasztrófája mögött, amelyben egy utas kivételével a repülőn tartózkodó 242 személy mindegyike életét vesztette. Miközben az biztosnak tűnik, hogy az időjárásnak nem volt köze a balesethez, a gyártó számára sorsdöntő lehet, mit állapítanak meg a katasztrófát kivizsgáló illetékesek. Az egyetlen túlélő a vészkijáraton ugrott ki.","shortLead":"Szakértők szerint pilótahiba vagy műszaki ok áll az Air India légitársaság Boeing 787-es gépének csütörtöki...","id":"20250613_boeing-ahmadabad-dreamliner-787-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1.jpg","index":0,"item":"81995cd6-e969-4326-a3d4-cef29529af21","keywords":null,"link":"/360/20250613_boeing-ahmadabad-dreamliner-787-katasztrofa","timestamp":"2025. június. 13. 09:33","title":"Aggódva várhatja a Boeing az indiai légi katasztrófa okainak feltárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca55a83-f0db-401a-ac3f-820b2b9f84c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eddig legalább 19 esetben okozott sérülést vagy anyagi kárt az az Anker power bank, amelyet most visszahív a gyártó.","shortLead":"Eddig legalább 19 esetben okozott sérülést vagy anyagi kárt az az Anker power bank, amelyet most visszahív a gyártó.","id":"20250613_anker-powerbank-hiba-tuzveszely-powercore-1000-visszahivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cca55a83-f0db-401a-ac3f-820b2b9f84c2.jpg","index":0,"item":"98347ccc-7b24-4f8f-9b37-ed13bf9fba3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_anker-powerbank-hiba-tuzveszely-powercore-1000-visszahivas","timestamp":"2025. június. 13. 09:03","title":"Tűzveszély miatt visszahívnak 1,1 millió hordozható töltőt – már sérülést is okozott a típus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is felvetette, ha kell a Szépművészeti Múzeumnak a kép, megvásárolhatja az állam. ","shortLead":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is...","id":"20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0.jpg","index":0,"item":"5f1f64bf-3b51-4a1e-b8c0-848340a47abe","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:04","title":"Lázár: Ha magyar múzeumnak kell a Klimt-kép, tisztességes megegyezéssel kell megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebdfe1e-864f-43fc-9820-59a5e26ae5cf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A testület többsége szerint beavatkoznának a külpolitikába, ha felülbírálnák a külügyminiszter elutasító döntését.","shortLead":"A testület többsége szerint beavatkoznának a külpolitikába, ha felülbírálnák a külügyminiszter elutasító döntését.","id":"20250612_alkotmanybirosag-szijjarto-budapest-belgrad-vasutvonal-kuria-szerzodesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cebdfe1e-864f-43fc-9820-59a5e26ae5cf.jpg","index":0,"item":"872eb99b-8b7a-411f-a19c-cbe01a052141","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_alkotmanybirosag-szijjarto-budapest-belgrad-vasutvonal-kuria-szerzodesek","timestamp":"2025. június. 12. 12:48","title":"Az Alkotmánybíróság szerint sem kell kiadni a Budapest–Belgrád vasútvonal szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]