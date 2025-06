Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcd792ab-6dc9-42ec-90b3-5fac625a3f6b","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A közel 900 milliós Völner–Schadl korrupciós per fővádlottja és felesége százmilliós nagyságrendű osztalékot vehetett fel végrehajtó irodáikból tavaly is.","shortLead":"A közel 900 milliós Völner–Schadl korrupciós per fővádlottja és felesége százmilliós nagyságrendű osztalékot vehetett...","id":"20250613_korrupcios-per-ide-hazi-orizet-oda-a-Schadl-hazaspar-tovabb-gazdagodott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcd792ab-6dc9-42ec-90b3-5fac625a3f6b.jpg","index":0,"item":"06e0b761-922a-4d67-9020-2d7498015abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_korrupcios-per-ide-hazi-orizet-oda-a-Schadl-hazaspar-tovabb-gazdagodott-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 16:00","title":"Korrupciós per ide, házi őrizet oda, a Schadl házaspár tovább gazdagodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügy szerint a botrány után kirúgták Dudás Zoltán Szilárdot, így nem küldik diplomáciai szolgálatra.","shortLead":"A külügy szerint a botrány után kirúgták Dudás Zoltán Szilárdot, így nem küldik diplomáciai szolgálatra.","id":"20250613_bukarest-diplomata-foosztalyvezeto-szolo-utcai-javitointezet-igazgato-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"43548e20-2231-4102-a152-cd9afcb1604a","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_bukarest-diplomata-foosztalyvezeto-szolo-utcai-javitointezet-igazgato-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:51","title":"Bukarestbe szánták diplomatának azt a főosztályvezetőt, aki kinevezte a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kúria új vizsgálatra kötelezte a hatóságot, amely újfent tiltó határozatot hozott.","shortLead":"A Kúria új vizsgálatra kötelezte a hatóságot, amely újfent tiltó határozatot hozott.","id":"20250613_rendorseg-kuria-pride-szivarvanyos-tuntetes-tilto-hatarozat-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"c18bacba-2e01-4206-9396-bfbf5ac22e79","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_rendorseg-kuria-pride-szivarvanyos-tuntetes-tilto-hatarozat-tiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:11","title":"Ismét megtiltotta a rendőrség a Pride napjára szervezett szivárványos tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kritikáira is reagálva az NGM államtitkára és főosztályvezetője levezették, hogy sem a magasabb jövedelműek fokozott adóztatása (sávos szja), sem a magasabb nyereségadó nem jó megoldás.","shortLead":"Az Európai Bizottság kritikáira is reagálva az NGM államtitkára és főosztályvezetője levezették, hogy sem a magasabb...","id":"20250613_Az-NGM-magyarazza-miert-jo-a-vilagbajnok-magyar-afa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"8cb2040f-a46c-425f-b58f-08d4bf42300f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Az-NGM-magyarazza-miert-jo-a-vilagbajnok-magyar-afa","timestamp":"2025. június. 13. 15:10","title":"Az NGM magyarázza, miért jó a világbajnok magyar áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5d9b4a-4c69-4804-9701-a12f9ecde7f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök állítja, megpróbálta megkímélni Iránt.","shortLead":"Az amerikai elnök állítja, megpróbálta megkímélni Iránt.","id":"20250613_donald-trump-izrael-iran-haborus-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b5d9b4a-4c69-4804-9701-a12f9ecde7f6.jpg","index":0,"item":"392b3522-34bc-40e7-acc1-b1f2f8458846","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_donald-trump-izrael-iran-haborus-veszely","timestamp":"2025. június. 13. 18:27","title":"Trump azt mondja, nem aggódik amiatt, hogy háború tör ki a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7204a1b7-e363-47f2-8ff5-4263bdbcfde7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kiss-Hegyi Anita kinevezése a Magyar Közlönyben jelent meg. ","shortLead":"Kiss-Hegyi Anita kinevezése a Magyar Közlönyben jelent meg. ","id":"20250613_allamtitkar-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium-kiss-hegyi-anita-magyar-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7204a1b7-e363-47f2-8ff5-4263bdbcfde7.jpg","index":0,"item":"5fe6e421-eea6-410e-bd94-0f9246179db7","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_allamtitkar-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium-kiss-hegyi-anita-magyar-kozlony","timestamp":"2025. június. 13. 21:22","title":"Új államtitkárt kapott a Kulturális és Innovációs Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A patikák nem kötelesek érvényesíteni áraikban a gyógyszergyártók és -kereskedők által vállalt árcsökkentést. A patikák számára külön nehézség, hogy éppen a szóban forgó termékeken képesek behozni a vényköteles (hatósági áras) termékeken elszenvedni kényszerült veszteségeket.","shortLead":"A patikák nem kötelesek érvényesíteni áraikban a gyógyszergyártók és -kereskedők által vállalt árcsökkentést. A patikák...","id":"20250613_Van-egy-kis-bokkeno-Nagy-Marton-ujabb-arcsokkentesevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"9a81e307-64c3-4721-97a5-2e953b475397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Van-egy-kis-bokkeno-Nagy-Marton-ujabb-arcsokkentesevel","timestamp":"2025. június. 13. 09:32","title":"Van egy kis bökkenő Nagy Márton újabb árcsökkentésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da0af83-cfc5-49c3-9b40-0f03078c47ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint, nem átvitt értelemben. ","shortLead":"Szó szerint, nem átvitt értelemben. ","id":"20250614_szentkiralyi-alexandra-ukrajna-ellenes-kampany-csomagtarto-abszurd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da0af83-cfc5-49c3-9b40-0f03078c47ad.jpg","index":0,"item":"595d35d3-2adf-4b81-b7ca-5b7de477d817","keywords":null,"link":"/elet/20250614_szentkiralyi-alexandra-ukrajna-ellenes-kampany-csomagtarto-abszurd","timestamp":"2025. június. 14. 13:26","title":"Szentkirályi Alexandra az abszurd legszebb hagyományait követve előrántott egy megkötözött embert a csomagtartóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]