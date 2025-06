Magyarországon a BMW nagyobb hatótávú új elektromos szedánjai

A BMW négy évvel ezelőtt mutatta be általunk is alaposan letesztelt elektromos hajtásláncú i4-es szedánját, mely most némi frissítésen esett át.

A müncheni központú vállalat arról számolt be, hogy a BMW i4 alapmodelljei mostantól nagyobb távolságot képesek megtenni egy-egy töltéssel.

A hátsókerék-hajtású szimpla motoros i4 eDrive35 és i4 eDrive40 fogyasztását az új szilícium-karbid félvezető alkatrészekkel szerelt új SiC inverternek köszönhetően 4,5 százalékkal sikerült csökkenteni, ami 22 kilométerrel nagyobb hatótávval kecsegtet.

BMW i4 eDrive35 BMW

Az immár Magyarországon is rendelhető 286 lóerős és 6 másodperces 0-100-as gyorsulású új i4 eDrive35 425-514 kilométert, a 340 lovas és 5,6 másodperces 0-100-as sprintre képes új i4 eDrive40 pedig 506-613 kilométert tud megtenni egy töltéssel.

Az árak nem változtak, az eDrive35 21,5 millió forinton nyit, az eDrive40 pedig alaphangon 25,4 millió forintba kerül.