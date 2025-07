A BMW M2 CS új körrekordot futott a Nordschleifén – videó

The BMW M2 CS set a new official record in the compact class segment. More: https://www.bmw-m.com/en/topics/magazine-article-pool/bmw-m2-cs-rekord-nurburgring-nordschleife.html More information on Nürburgring record drives: https://nuerburgring.de/info/nuerburgring/records?locale=en The BMW M2 CS: Mandatory information according to German law ‘Pkw-EnVKV’ based on WLTP: energy consumption combined: 10.0 l/100 km; CO₂ emissions combined: 226 g/km; CO2-class(es): G.