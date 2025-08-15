Sok különleges autó kapott magyar rendszámot idén, egy 800 millió forintos modell vezeti a listát

Nagyon különleges autók kaptak magyar rendszámot 2025 első hét hónapjában – írja a vezess.hu a Datahouse adatai alapján.
Mint írják, a listából kiemelkedik egy Ferrari Daytona SP3, amelynek az ára megközelíti a 800 millió forintot. Egy ilyen modell már korábban is felbukkant Magyarországon, illetve több ismert és híres emberről is tudunk, akik vettek maguknak egyet, ilyen például Zlatan Ibrahimovics, Charles Leclerc, Cristiano Ronaldo vagy Gordon Ramsay.
Galériájukban emellett szerepel egy Lamborghini Revuelto, amely esetében szerintük egészen biztos, hogy Szoboszlai Dominik autójáról van szó, hiszen ő idén vásárolt egy ilyen modellt, aminek az ára egyébként 200 millió forint környékén van.
De állítólag magyar rendszámot kapott:
- tíz darab Alpine A110 is, aminek az ára 25 és 35 millió forint között van, kiviteltől függően;
- kilenc darab Bentley Continental GT, aminek az ára újonnan 100-150 millió forint körül alakul;
- két darab Lamborghini Huracan, aminek az új ára 150 millió forint környékén van;
- hat darab Ferrari Roma, aminek az ára nagyjából 100 millió forint;
- hat darab Ferrari 296 GTS, amit körülbelül 130-180 millió forintért lehet megvenni;
- négy darab Ferrari 296 GTB, aminek az ára is hasonló az előző modelléhez;
- két darab McLaren 750S, ami 120 millió forintba kerül;
- négy darab Ferrari SF90 Stradale, amiért durván 260 millió forintot kell fizetni;
- négy darab Aston Martin Vantage, aminek az ára kb. 70 millió forint;
- három darab Aston Martin DB12, amiért 90-100 millió forintot kérhetnek;
- egy Aston Martin DB12 Volante, aminek az árfekvése hasonló;
- egy Ferrari 812 COMPETIZIONE, ennek az ára 250-300 millió forint közé tehető.