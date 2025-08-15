Sok különleges autó kapott magyar rendszámot idén, egy 800 millió forintos modell vezeti a listát

Nagyon különleges autók kaptak magyar rendszámot 2025 első hét hónapjában – írja a vezess.hu a Datahouse adatai alapján.

Mint írják, a listából kiemelkedik egy Ferrari Daytona SP3, amelynek az ára megközelíti a 800 millió forintot. Egy ilyen modell már korábban is felbukkant Magyarországon, illetve több ismert és híres emberről is tudunk, akik vettek maguknak egyet, ilyen például Zlatan Ibrahimovics, Charles Leclerc, Cristiano Ronaldo vagy Gordon Ramsay.

Így szól a 760 millió forintos, teljesen egyedi Ferrari Daytona SP3 Összesen 599 darab készült az autóból.

Galériájukban emellett szerepel egy Lamborghini Revuelto, amely esetében szerintük egészen biztos, hogy Szoboszlai Dominik autójáról van szó, hiszen ő idén vásárolt egy ilyen modellt, aminek az ára egyébként 200 millió forint környékén van.

Szoboszlai hazajött, ezer lóerős Lamborghinijével járja Budapestet – videó A fekete Revuelto felbukkant a városban.

De állítólag magyar rendszámot kapott: