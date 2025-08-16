Két nap alatt 36 buszsávban közlekedő autóst büntettek meg a rendőrök Budapesten

A rendőrség – a BKK-val együttműködve – augusztus 12-én és 13-án kiemelten ellenőrizte a főváros buszsávjainak forgalmát. A két nap során a rendőrök összesen 54 esetben intézkedtek – írja a police.hu.

Helyszíni bírságot összesen 47 autóssal szemben szabtak ki. A legtöbb intézkedés – 36 eset – a buszsáv jogosulatlan használata miatt történt, emellett három sofőrt lejárt műszaki, egyet lejárt orvosi, egyet a záróvonal átlépése, egyet a megállásra vonatkozó szabályok megszegése, egyet a gyalogos elsőbbség meg nem adása, két autóst az útburkolati jelzés figyelmen kívül hagyása, és további két sofőrt az út vonalvezetésének nem megfelelő követése miatt bírságoltak meg.

Egy sofőrt engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő. Három szabálysértési feljelentés született: egy esetben megkülönböztető fényjelzés jogosulatlan felszerelése, egy esetben bukósisak nem megfelelő használata, valamint kivont gépjárművel való közlekedés miatt. Közigazgatási bírságot három járművezető kapott biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.