72 szuperautót foglalt le egyetlen hétvégi razzián a londoni rendőrség
Időről-időre megpróbáják kordában tartani a sportkocsikkal parádézó aranyifjakat.
HVG
A londoni rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre, amelynek során 72 szuper- és luxusautót foglaltak le, összesen 7 millió font (3 milliárd forint) értékben. Az érintett városrészek – Knightsbridge, Hyde Park, Kensington, Chelsea és Mayfair – régóta hírhedtek arról, hogy az utcákat Lamborghinik, Ferrarik és Bentleyk lepik el. Ez ugyan vonzza az autórajongókat, de a helyiek egyre gyakrabban panaszkodnak a zajra, a száguldozásra és a környezeti terhelésre. A lefoglalt autók között volt két lila Lamborghini Aventador SVJ, egy Ferrari 812 GTS, egy Ferrari 296 GTB és egy Bentley Bentayga is.
A razzia során kiderült, hogy több tulajdonos szabályszegő módon használta járművét. Akadtak, akik biztosítás és érvényes okmányok nélkül vezettek, mások pedig hamis rendszámtáblákkal vagy hamis papírokkal közlekedtek. Előfordult, hogy egy Aventador tulajdonosát mindössze 15 perccel azután állították meg, hogy beült az autóba. A rendőrök több esetben lopott járműveket is azonosítottak.
