Ezért tűnnek el a kisméretű autók: 5 év alatt 9000 euróval lett drágább egy Opel Corsa

A német autóklub (ADAC) adatai szerint 2013 óta több mint 80 százalékkal drágultak a kisautók, így ma egy új modell átlagára már meghaladja a 25 000 eurót (9,8 millió forintot). Közben a kínálat is szűkült: míg tizenkét éve még 89 különböző kisautó-modell közül választhattak a vásárlók, 2025-re mindössze 71 maradt. Ez azt jelenti, hogy a gyártók egyre inkább háttérbe szorítják az olcsó belépőmodelleket, amelyek alacsony profitot termelnek számukra.

Városi kis autó árak ADAC

Az elektromos kisautók helyzete sem sokkal kedvezőbb, bár néhány modell ára 25 000 euró alatt marad. Ilyen a Dacia Spring (16 900 euró), a Citroën ë-C3 (23 300 euró), a Fiat Grande Panda (24 990 euró) vagy a Hyundai Inster (23 900 euró).

A gyártók szerint a szigorúbb károsanyag-kibocsátási előírások (Euro 6, majd hamarosan Euro 7) és a kötelező biztonsági rendszerek miatt a fejlesztési költségek túl magasak lennének egy olcsó szegmensben, ahol a profitráta eleve alacsony.