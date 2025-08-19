A Nio új monstrumja most a legnagyobb kínai villanyautó

A Nio bemutatta vadonatúj ES8-asát, amely méreteivel új szintet képvisel a kínai elektromos SUV-piacon. Az 5280 mm hosszú és 3130 mm tengelytávú modell a legnagyobb tisztán elektromos SUV jelenleg Kínában, a belső tér pedig a hatüléses elrendezésnek és a prémium anyaghasználatnak köszönhetően különösen tágas és elegáns.

Nio ES8 Nio

Az utastérben repüléstechnikai ihletésű kapcsolók, szálcsiszolt fémből készült hangszórórácsok és több mint 52 négyzetméternyi puha borítás található, az üléseket pedig több mint 120 ezer öltésből álló részletgazdag hímzés díszíti.

A külső megjelenés élesebb, dinamikusabb vonalakat kapott, áttervezett világítótestekkel és három LiDAR szenzorral kiegészítve, amelyek a legmodernebb vezetéstámogató rendszerekhez szükségesek.

Nio ES8 Nio

Nio ES8 Nio

A hajtáslánc kétmotoros, összteljesítménye 520 kW (697 LE), amelyet a CATL által szállított akkumulátor táplál. A 900 voltos ultragyors töltési platform akár 600 kW teljesítményt és 765 amperes áramerősséget biztosít, így mindössze öt perc töltéssel 250 kilométer hatótáv nyerhető, míg egy teljes akkucserét három perc alatt el lehet végezni.