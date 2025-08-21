Elárulta a Xiaomi, mikortól jönnek az autói Európába

A Xiaomi hivatalosan is bejelentette, hogy 2027-ben dobja piacra első elektromos autóját Európában, amellyel célja, hogy kihívója legyen a Teslának és a BYD-nek. A kínai technológiai óriás már most hatalmas lendületben van: júniusban bemutatott új YU7 SUV modelljére több mint egyéves várólista alakult ki, ami alátámasztja a cég 10 éves, 10 milliárd dolláros autóipari stratégiáját.

3 perc alatt 200 ezer darabot vettek a Xiaomi első szabadidő-autójából 12 millió forint az alapára a kocsinak.

A vállalat 2025 második negyedévében 116 milliárd jüan (kb. 16,2 milliárd dollár) bevételt ért el, ami 31 százalékos növekedést jelent, és meghaladta az elemzői várakozásokat. Az év első felében több mint 157 000 elektromos autót szállítottak le, miközben az autós részleg veszteségeit sikerült 300 millió jüanra csökkenteni. A Xiaomi célja, hogy már 2025 második felében nyereségessé váljon ezen a területen.

Az autóipari terjeszkedés egyben stratégiai válasz is az okostelefon-üzletág gyengülésére, amely 2,1 százalékos visszaesést mutatott a legutóbbi negyedévben. Európa különösen fontos célpont, mivel a kontinensen több ország is ösztönzi a kínai gyártók megjelenését, ellensúlyozva az amerikai vámokat.