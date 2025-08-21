Tűz volt a Tesla német üzemében, miután akkucellák zuhantak le egy futószalagról

A csarnokban dolgozókat evakuálni kellett.

Tűz ütött ki a Tesla grünheidei Gigafactoryjában, az akkumulátor-összeszerelő üzemben. A lángok akkor csaptak fel hétfőn, amikor több száz akkumulátorcella lezuhant egy futószalagról a földszinti szállítórendszerbe. A tűzoltás órákig tartott, de személyi sérülés nem történt, és környezeti kár sem keletkezett – írja német források alapján az Electrive.

A Tesla azonnal jelentette az esetet, és minden dolgozót biztonságosan kimenekítettek az épületből. Hozzátették, hogy az oltáshoz használt víz teljesen az épületen belül maradt, így nem került szennyező anyag a talajba. A tisztítást egy erre szakosodott cég végzi. A termelést az eset után leállították: a hajtásegységek összeszerelése másnap délután újraindult, de az akkumulátorok gyártása még nem.

Azok a dolgozók, akik nem tudtak visszatérni a munkájukhoz, képzéseken, többek között elsősegély-tanfolyamokon vettek részt. A Tesla jelenleg vizsgálja a baleset okait.

