Tömeges elbocsátások a Porsche akkumulátorgyárában
Egyelőre nagyon nem jött be az elektromosítás a német presztízsmárkának.
HVG
Nagyarányú leépítés fenyegeti a Porsche akkumulátorgyárát Németországban. A Cellforce leányvállalatot eredetileg azért hozták létre, hogy nagy teljesítményű, gyorsan tölthető akkumulátorokat fejlesszenek a jövő elektromos Porschéihez, azonban a vállalat stratégiaváltása miatt a tübingeni kirchentellinsfurti üzemben a 286 alkalmazott többségétől megválhatnak.
A Der Spiegel információi szerint a helyi munkaügyi hivatalt már értesítették, és az SWR közszolgálati csatorna úgy tudja, a termelést leállítják, csupán egy kisebb kutatás-fejlesztési egységet tartanak meg. A munkavállalók hivatalos tájékoztatását az augusztus 25-én, hétfőn tartandó értekezleten várják.
A helyzet komoly politikai visszhangot váltott ki, hiszen a gyár létrehozását 60 millió eurós állami támogatással finanszírozták Baden-Württemberg és a szövetségi kormány közös alapjából. A CDU gazdasági minisztere csalódottságát fejezte ki, míg az SPD már az állami források visszafizetését követeli, ha a munkahelyek nem valósulnak meg.
Reutlingen és Kirchdelinsfurt vezetői, valamint a helyi iparkamara közös levélben kértek további támogatást a munkahelyek és a tudásbázis megőrzéséhez. Winfried Kretschmann tartományi miniszterelnök a napokban egyeztet a Porsche vezérigazgatójával, Oliver Blume-mal a Cellforce jövőjéről, hivatalos bejelentések a következő napokban várhatók.
