Megérkezett a hatszemélyes Tesla Model Y, csak a csomagtere lett hátizsáknyi

A Tesla Kínában hivatalosan is piacra dobta a Model YL-t, a népszerű SUV hatüléses változatát, az első kiszállítások 2025 szeptemberében kezdődnek. A modell célja, hogy jól szerepeljen a családi SUV-k szegmensében: „2+2+2” üléselrendezést, összkerékhajtást és adaptív lengéscsillapítókat kínál, miközben a kínai szabvány szerint akár 751 kilométeres hatótávot ígér, és 4,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 kilométer/órára.

A Tesla az Onvo L90 és a Li Auto i8 riválisaival néz szembe a végtelenül kiélezett kínai SUV-piacon, ahol a vásárlók egyre inkább a praktikumot és a nagyobb férőhelyet keresik.

Telsa Model Y L EV Insight

A helyi média, köztük az EV Insights részletesen beszámolt a harmadik üléssor tesztjéről, amely csalódást keltett: a szűk fejtér, a combtámasz hiánya és a középen futó 100 mm-es púp miatt a hátsó sor inkább „vészmegoldás”, semmint kényelmes utazási opció. Egy 170 cm magas személynek még éppen elegendő lábtere volt, de a fejtér alig egy ökölnyi, és az ablak közelsége miatt az UV-sugárzás is problémát jelenthet. A csomagtartó három hátizsáknyi kapacitásra zsugorodik, ha mindhárom üléssor használatban van, bár a 116 literes első csomagtér és a padló alatti rekesz némileg javít a helyzeten.