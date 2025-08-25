Teteje és ajtajai sincsenek a Ford kézi váltós retró újdonságának

A Ford 1965 augusztusában dobta piacra az első Broncót, mely kompakt terepjáró többek közt roadster változatban is elérhető volt, és ez a legendás modell inspirálta ennek a most leleplezett 60. születésnapi jubileumi vadonatúj Broncónak a tervezőit:

A múlt és a jelen határmezsgyéjén ügyesen egyensúlyozó Bronco Roadster Concept tető és ajtók nélkül támad, és ily módon biztosít rendkívül természetközeli terepjárási lehetőségeket.

A 2020-ban debütált és 2023 óta Magyarországon is elérhető, általunk is rendesen megkínzott aktuális Broncóra épülő koncepcióautó külseje és belseje is fehér, az ülések pedig ezüst színben pompáznak.

A kétszemélyes kivitelű, hatfokozatú kézi váltós Bronco Roadster Concept sorozatgyártása egyelőre nincs napirenden a Fordnál, pedig igény egész biztosan mutatkozna a Bronco rajongók részéről.

