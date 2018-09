Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tilos lesz csak úgy leülni, ha átmegy a polgármester javaslata.","shortLead":"Tilos lesz csak úgy leülni, ha átmegy a polgármester javaslata.","id":"20180922_500_eurora_buntethetik_a_turistakat_ha_leulnek_Velenceben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3215f3bb-e6ba-4ece-818d-2c73e704ab8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_500_eurora_buntethetik_a_turistakat_ha_leulnek_Velenceben","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:03","title":"500 euróra büntethetik a turistákat, ha leülnek Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b8bd64-a85a-4300-b780-957a0809b8ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harmadik hete pusztít tűz Németországban egy lápvidéken, amelyet gyakorlótérnek használ a hadsereg, a rakétakilövési gyakorlat miatt keletkezett tűz elfojtásán vasárnap már több mint 1200 tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember és katona dolgozott.","shortLead":"Harmadik hete pusztít tűz Németországban egy lápvidéken, amelyet gyakorlótérnek használ a hadsereg, a rakétakilövési...","id":"20180923_Ha_rosszul_sikerul_egy_hadgyakorlat__harom_hete_eg_a_lap_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b8bd64-a85a-4300-b780-957a0809b8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e0acf1-c593-4f9a-b5aa-8b908e16fe93","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Ha_rosszul_sikerul_egy_hadgyakorlat__harom_hete_eg_a_lap_Nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:57","title":"Ha rosszul sikerül egy hadgyakorlat – három hete ég a láp Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472626f8-70a4-42fe-88cd-83bf3fedeb73","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok feltételnek kell megfelelni, ha egy cégnél a bizonylatokat szkennelve akarják megőrizni, erre nem mindig képesek a vállalatok.","shortLead":"Sok feltételnek kell megfelelni, ha egy cégnél a bizonylatokat szkennelve akarják megőrizni, erre nem mindig képesek...","id":"20180924_Papirtomegeket_orizgethetnek_a_cegek_nem_mindig_eleg_szkennelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472626f8-70a4-42fe-88cd-83bf3fedeb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0095b560-5731-403f-ba7d-e01a767cfa48","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Papirtomegeket_orizgethetnek_a_cegek_nem_mindig_eleg_szkennelni","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:50","title":"Papírtömegeket őrizgethetnek a cégek, nem mindig elég szkennelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20...","id":"20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bfd131-3757-4f18-891a-9795e803bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:41","title":"Viharos széllel kezdődik a jövő hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti környezet című kötetét.","shortLead":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti...","id":"20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcc6779-ef74-4051-a889-5ed436065cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Elkészült Magyarország új atlasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54658ca-0d55-40f4-ada9-a1f4d07e5338","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Útelágazódáshoz érkezett a baloldali ellenzéki politizálás, az MSZP törvényjavaslatok tömkelegét nyújtotta be, bár tudja, hiába. A DK pedig az utcán volt néhány órát, azonban a személyeskedő gyűlöletnél többet nem mutattak a tüntetők. Ez a hvg.hu heti politikai összefoglalója.","shortLead":"Útelágazódáshoz érkezett a baloldali ellenzéki politizálás, az MSZP törvényjavaslatok tömkelegét nyújtotta be, bár...","id":"20180923_Orban_utlegelese_keves_a_Fidesz_bukasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f54658ca-0d55-40f4-ada9-a1f4d07e5338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9f14aa-c1da-411a-8ce9-837a0df67a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Orban_utlegelese_keves_a_Fidesz_bukasahoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 17:30","title":"Orbán ütlegelése kevés a Fidesz bukásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Betört az ősz és kiűzte a nyarat, egyre hidegebbek vannak. És lesznek is.","shortLead":"Betört az ősz és kiűzte a nyarat, egyre hidegebbek vannak. És lesznek is.","id":"20180923_Zapor_szel_napsutes_lesz_itt_minden__ilyen_az_osz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e737657-664a-4e84-9882-2ede5875c1a8","keywords":null,"link":"/elet/20180923_Zapor_szel_napsutes_lesz_itt_minden__ilyen_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:56","title":"Zápor, szél, napsütés, lesz itt minden – ilyen az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","shortLead":"Villanyoszlopnak ütközött az autó.","id":"20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a3a8b02-072f-46f5-babd-b12314183fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3f1f-bf2a-4758-9e37-321cb3f437fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Ittasan_vitt_harom_gyereket_egyikuk_meghalt_ketto_sulyosan_megserult","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:36","title":"Ittasan vitt három gyereket, egyikük meghalt, kettő súlyosan megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]