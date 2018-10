Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","shortLead":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","id":"20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bc86fa-10df-4629-9dbd-08f4ebb171d4","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","timestamp":"2018. október. 11. 21:32","title":"Közösen nyomoznak az eltűnt újságíró után a török és szaúdi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45dd9839-7ff4-4791-8585-dbd2c2f00b48","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Bár az ügyfélszolgálat szóról sokaknak elsőre a már kívülről fújt várakoztató zene ugrik be, érdemes belegondolni, hogy hány órányi sorban állást úsztunk már meg életünk során a különféle ügyfélszolgálatok munkatársainak, na meg persze a technikának köszönhetően. Lássuk, mi mindenre volt szükség ahhoz, hogy ma már akár egy robot segítségével is gyorsan és hatékonyan intézhessük az ügyeinket. ","shortLead":"Bár az ügyfélszolgálat szóról sokaknak elsőre a már kívülről fújt várakoztató zene ugrik be, érdemes belegondolni...","id":"20181011_Mar_nem_is_tudjuk_mihez_kezdenenk_ugyfelszolgalatok_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45dd9839-7ff4-4791-8585-dbd2c2f00b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbb938e-2300-4e37-b6e1-e3bf784a323e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181011_Mar_nem_is_tudjuk_mihez_kezdenenk_ugyfelszolgalatok_nelkul","timestamp":"2018. október. 11. 20:33","title":"Már nem is tudjuk, mihez kezdenénk ügyfélszolgálatok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"e821aeda-bf96-4369-843f-3098cde81d36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek ez a nagy rohanás állandóan?","shortLead":"Minek ez a nagy rohanás állandóan?","id":"20181012_Video_a_targoncas_eszre_sem_vette_mi_tortent_mogotte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e821aeda-bf96-4369-843f-3098cde81d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebe3f08-3fb3-43a4-9d76-4b6abc83a387","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_Video_a_targoncas_eszre_sem_vette_mi_tortent_mogotte","timestamp":"2018. október. 12. 12:56","title":"Videó: a targoncás észre sem vette, hogy mögötte 100-zal elzúz egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A személyes fájlok törlését előidéző hiba után néhány nappal újabb, kritikus rendellenességgel adott ki egy Windows-frissítést a Microsoft. Akinek már automatikusan letöltötte a gépe, az jobb, ha nem telepíti.","shortLead":"A személyes fájlok törlését előidéző hiba után néhány nappal újabb, kritikus rendellenességgel adott ki...","id":"20181012_microsoft_windows_10_kb_4462918_kb4462919_kb4464330_frissites_visszavonasa_kek_halal_hp_dell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a717d81-1967-4438-912d-98a2c5def2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a2aa-835c-4b10-a0d0-c86aece63c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_microsoft_windows_10_kb_4462918_kb4462919_kb4464330_frissites_visszavonasa_kek_halal_hp_dell","timestamp":"2018. október. 12. 13:43","title":"Vigyázzon, nehogy telepítse: újabb Windows-frissítést vontak vissza, kék halált okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","shortLead":"Egyikük egy 17 éves fiút zaklatott még évekkel korábban.","id":"20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=859ae2cb-6248-4402-9fcd-d783572c337b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2074d6-7dcf-4893-ad7d-adfc6e273816","keywords":null,"link":"/vilag/20181013_Pedofilbotrany_ket_chilei_biborost_zart_ki_a_papi_rendbol_Ferenc_papa","timestamp":"2018. október. 13. 15:18","title":"Pedofilbotrány: két chilei bíborost zárt ki a papi rendből Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan elkezdik lebontani.","shortLead":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan...","id":"20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f39c8e4-044d-4068-a956-012ae5a76aab","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","timestamp":"2018. október. 11. 21:10","title":"Bejelentették az új egri óvoda megépítését, aminek nyáron kellett volna elkészülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook apróhirdetési felületén, a Marketplace-en már mesterséges intelligencia is segít, hogy mihamarabb nyélbe üssék az üzletet a felhasználók.","shortLead":"A Facebook apróhirdetési felületén, a Marketplace-en már mesterséges intelligencia is segít, hogy mihamarabb nyélbe...","id":"20181012_facebook_marketplace_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c842947f-9bd2-4147-9e71-626e764c245f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_facebook_marketplace_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 12. 15:03","title":"Még könnyebb lesz pénzt keresni a Facebookon, felturbózták az apróhirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\" vállalatot is elérte a korszellem. A Duracell ígérete szerint vésztöltőjük akár 72 órára elegendő energiával képes ellátni egy okostelefont.","shortLead":"Finoman szólva sem álltak az okostelefonok által hozott új kor élére a nagy elemgyártók, de végül a \"nyuszis\"...","id":"20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72d27b6-0347-4ffd-874d-023caeffe4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ad083-86e8-4239-b21e-f81628f869eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181013_duracell_kulso_akkumulator_powerbank","timestamp":"2018. október. 13. 14:03","title":"Kicsit elaludt a Duracell, de végül csak előállt egy használható külső akkumulátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]