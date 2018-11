Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","shortLead":"Megőrizték a hidegvérüket – a sikeres akciót ezzel a drámai címmel ütötte fel a Police.hu.","id":"20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9141c0b0-3ca5-449d-9790-cf3a32d9aeda","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Ego_hazbol_mentettek_ki_egy_ferfit_a_zugloi_rendorok","timestamp":"2018. november. 25. 20:15","title":"Égő házból mentettek ki egy férfit a zuglói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc575fb-6d47-4967-9c03-f82c302c6510","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önerőt az önkormányzat adja.","shortLead":"Az önerőt az önkormányzat adja.","id":"20181126_TAOpenzbol_epitenenek_sportcsarnokot_Biatorbagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc575fb-6d47-4967-9c03-f82c302c6510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cad5e0-c13f-4050-a2b0-b0177cb1bcdd","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_TAOpenzbol_epitenenek_sportcsarnokot_Biatorbagyon","timestamp":"2018. november. 26. 12:15","title":"Tao-pénzből építenének sportcsarnokot Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ccb7410-18b3-4989-b10f-f8a027a4c362","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kijevi tájékoztatás szerint Oroszország tüzet nyitott az ukrán hajókra a Kercsi-szorosnál. 