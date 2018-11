Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed9bb286-8d5f-4896-998d-0c200e11f95d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szoros a verseny, vajon melyik fotón látható növények hozzák jobban a karácsonyi hangulatot.","shortLead":"Szoros a verseny, vajon melyik fotón látható növények hozzák jobban a karácsonyi hangulatot.","id":"20181130_Kannabisz_vagy_karacsonyfa_Ez_itt_a_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9bb286-8d5f-4896-998d-0c200e11f95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078d05a6-485d-4555-9393-8009af28df1a","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Kannabisz_vagy_karacsonyfa_Ez_itt_a_kerdes","timestamp":"2018. november. 30. 16:24","title":"Kannabisz vagy karácsonyfa? Az itt a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af748a90-3940-4562-ae58-33d946831680","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kell nekik a városfejlesztéshez az adatocska.","shortLead":"Kell nekik a városfejlesztéshez az adatocska.","id":"20181130_Minden_elektromos_auto_leadja_a_drotot_a_kinai_kormanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af748a90-3940-4562-ae58-33d946831680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7969bf97-75de-4687-b5cf-45b62916a8f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_Minden_elektromos_auto_leadja_a_drotot_a_kinai_kormanynak","timestamp":"2018. november. 30. 09:21","title":"Minden elektromos autó leadja a drótot a kínai kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","shortLead":"Hétfőn hajnalban országszerte többfelé ónos eső lehet, napközben már 7 fok lesz.","id":"20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f327e2f-624d-4f23-a7d3-1dfbff3e87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3094f9f-485b-40e9-ba19-2e2fb12b143b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Felmelegedes_de_onos_eso_is_johet_a_hetvegen","timestamp":"2018. november. 30. 17:32","title":"Felmelegedés, de ónos eső is jöhet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc7007-6488-46e5-94e0-51bfcbfcda52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koszovói kakasról sokan azt hiszik, egy ember jelmezben.\r

