[{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államokban január elsejétől nem vezetik be a kínai árukra vonatkozó új vámokat - ebben állapodott meg Donald Trump amerikai elnök szombaton a G20 országcsoport Buenos Aires-i csúcsértekezletét követően Hszi Csin-ping kínai elnökkel.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban január elsejétől nem vezetik be a kínai árukra vonatkozó új vámokat - ebben állapodott meg...","id":"20181202_Az_amerikai_es_a_kinai_elnok_szusszanasnyi_idot_nyert_a_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3dd601-bf3a-4537-ac11-fb5f3e2f5257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Az_amerikai_es_a_kinai_elnok_szusszanasnyi_idot_nyert_a_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2018. december. 02. 08:22","title":"Az amerikai és a kínai elnök szusszanásnyi időt nyert a kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e2e13e-e594-42b5-bdfc-8ae8157f5cfb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Jövőre együtt indul a tenisz Grand Slam-tornák vegyespáros versenyében a jelenlegi két legjobb magyar játékos.","shortLead":"Jövőre együtt indul a tenisz Grand Slam-tornák vegyespáros versenyében a jelenlegi két legjobb magyar játékos.","id":"20181130_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e2e13e-e594-42b5-bdfc-8ae8157f5cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da5bc42-5893-48cc-b3a3-40fc6eaa4c01","keywords":null,"link":"/sport/20181130_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos","timestamp":"2018. november. 30. 17:24","title":"Összeállt a Babos–Fucsovics-szuperpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d242e335-e053-421e-ab65-5038ee7ba31f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázezer eurót, azaz nagyjából 65 millió forintot követel egy holland filmgyártó a YouTube-tól. Az ok: felkerült az egyik nagy költségvetésű filmjük kalózpéldánya a videómegosztóra.","shortLead":"Kétszázezer eurót, azaz nagyjából 65 millió forintot követel egy holland filmgyártó a YouTube-tól. Az ok: felkerült...","id":"20181130_redbad_youtube_farmhouse_tv_kalozpeldany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d242e335-e053-421e-ab65-5038ee7ba31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb56b98-c183-47eb-8c2e-d25f8b843f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_redbad_youtube_farmhouse_tv_kalozpeldany","timestamp":"2018. november. 30. 17:03","title":"200 000 eurót követel egy kis filmgyártó a YouTube-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában is játszani szeretne. Az autóban például akkora képernyő van, mint egy dizájnos nappaliban. Persze nem csak ez bizonyítja, hogy ez most a német márka pillanatnyilag legfejlettebb autója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Harmadik nemzedéknél jár a Volkswagen legnagyobb autója, a Touareg, amellyel a gyártó most érezhetően az elit ligában...","id":"20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=158ee28b-d246-4649-b22c-fb2d99963e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e7df3f-31f6-41f3-b467-6ec1ac002d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_Volkswagen_Touaregteszt_Mint_Rozi_a_moziban","timestamp":"2018. december. 01. 18:45","title":"Luxus vagy Volkswagen? - teszteltük az új Touareget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karitatív szervezet megnyitóján a luxus-politikusfeleség is ott volt.","shortLead":"A karitatív szervezet megnyitóján a luxus-politikusfeleség is ott volt.","id":"20181130_Rogan_Cecilia_adta_at_a_Mikulasgyarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df11fb0-8723-4eb1-9af9-1a871d654cde","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Rogan_Cecilia_adta_at_a_Mikulasgyarat","timestamp":"2018. november. 30. 20:28","title":"Rogán Cecília adta át a Mikulásgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8719c998-6b7a-4ec3-ae22-7d5ff013886d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szellem- és pszichológiatörténetről, gyerek- és önnevelésről, meditációról és játékról egyaránt találhatunk könyveket az idei év végi kínálatban. A cél minden esetben az, hogy az olvasó közelebb jusson önmagához, de a válogatás során maga döntheti el, hogy ehhez tárgyilagos, szenvedélyes vagy épp humoros úton akar haladni.","shortLead":"Szellem- és pszichológiatörténetről, gyerek- és önnevelésről, meditációról és játékról egyaránt találhatunk könyveket...","id":"20181130_Az_ev_vegen_tobbfele_uton_is_kozelebb_juthatunk_onmagunkhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8719c998-6b7a-4ec3-ae22-7d5ff013886d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed50b5-ce42-4a86-b492-66fe6a3bd5d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181130_Az_ev_vegen_tobbfele_uton_is_kozelebb_juthatunk_onmagunkhoz","timestamp":"2018. november. 30. 19:09","title":"Az év végén többféle úton is közelebb juthatunk önmagunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","shortLead":"A volt amerikai elnök 94 éves korában hunyt el. ","id":"20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f388b88b-91d4-42e9-a001-a0845ed13f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab2b2f1-8f44-4e2c-bc5e-50ea370957cb","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Meghalt_George_H_W_Bush","timestamp":"2018. december. 01. 07:05","title":"Meghalt az idősebb George Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo TV műsorában. A főpolgármester azt mondta, tudta, hogy baj van, csak azt nem, mekkora. De 2020-ra mégis lesz elektronikus jegyrendszer.","shortLead":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo...","id":"20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc1a6dd-54d5-46f7-ab89-14deae9bcd01","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","timestamp":"2018. november. 30. 22:19","title":"Tarlós: Nem is dőlt be az e-jegyrendszer, 2020-ra meglesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]