Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Ahol gyerek van a háznál, ott egyszerűen ki kell szakadni az év végi hajtásból. Még akkor is, ha odajutni, megszervezni, kitalálni nem mindig a legegyszerűbb, a karácsonyi gyerekprogramok viszont segíthetnek az ünnepi ráhangolódásban – még nekünk felnőtteknek is, ha történetesen belenézünk a gyerekek csillogó szemébe. Az első adventi hétvégére összegyűjtöttük a legígéretesebb ingyenes és belépős karácsonyi programokat a fővárosból.

Színház, koncert + Mikulás

Ha egy évben csak egyszer megyünk el színházba a gyerekekkel, vagy netán még sosem voltunk velük, akkor Halász Judit Karácsonyi Csiribiri koncertje a tökéletes választás. A Vígszínház színpada ilyenkor ünnepi pompába öltözik, nagy, mesebeli karácsonyfával és a jól ismert dalokat most különleges hangulatban énekelheti végig az egész család. És még az is lehet, hogy a Mikulás is betoppan! Halász Judit idén három, egyenként 70 perces koncertet ad a Vígszínházban: kettőt december 2-án, advent első vasárnapján, egyet pedig december 9-én, advent második vasárnapján. Jegyek már csak korlátozott számban, a helytől függően 990 és 3790 forint közötti áron kaphatók a színház oldalán, aki siet, még elcsíphet párat!

Szintén régi nagy kedvenc és kicsit hagyományosabb, a népszokások mesés világával teremt ünnepi hangulatot a Kolompos együttes, amely december 1-jén kezdi adventi koncertsorozatát. Fellépnek a Nemzeti Színházban, a Várkert Bazárban, a MÜPA sátorban, valamint Rákosmentén, Érden, Óbudán és Veresegyházon is. A részletes koncertprogram és jegyinformáció itt található.

Nem telhet el az adventi készülődés Gryllus Vilmos és a Nótás Mikulás nélkül, a Kossuth-díjas zenész is egész decemberben járja a művelődési házakat, akár a Kalákával, akár önállóan, vidéken és a fővárosban egyaránt. Jegyek ezekre a koncertekre is már csak korlátozott számban elérhetőek, de a MOM Kulturális Központban tartandó, december 23-i Kaláka Karácsonyra például még lehet kapni. Gryllus Vilmos fellép a december 8-9-i, óbudai Mesefesztiválon is, és ha valaki mindenhonnan lemaradna, de mégis szeretné elvinni a gyerekét egy jó kis ünnepre hangoló koncertre, akkor utolsó lehetőségnek ott lesz még december 23-án délután 3-tól a Karácsonyi angyalok című előadás az óbudai Fő téren.

Egy kis extra

Az év utolsó időszakában a gyerekeket elvarázsolja a sok fény, gyertya, ünnepi dísz, csillogó szemeikkel kutatják, hogyan tudnák felfedezni azt a sok titkot, ami az adventet övezi. Az viszont nem titok, hogy a közös családi élményekre biztosan emlékezni fognak, mélyen elraktározzák magukban, ezért is érdemes rászánni az időt a nem mindennapi programokra. Az egyik ilyen program lehet a fővárosban, hogy december 8-án megnyitja kapuit a százéves a Gellért-szálló, ahol adventi mesehotelt rendeznek be. Lesz ott adventi vasútmodell kiállítás, Lego játszóház, a Mikulással is lehet majd fotózkodni és még A Százéves Csodatorta című mesejátékot is megnézhetik a kicsik és a nagyok is. A gyerekeknek 1500, a felnőtteknek 1800 forintba kerül a belépő a mesehotelbe, de aki a mesejátékot is szeretné látni, annak ezenfelül még 1000, illetve 1200 forintot kell fizetnie.

Különlegesnek ígérkezik a Fővárosi Nagycirkusz karácsonyi előadása, a Szikramanók is, amelyet egészen december 31-ig lehet megnézni a cirkuszban. Az előadás egy szívmelengető ünnepi történetet mesél el a csintalan szikramanókról, akik eldugják a drága ajándékokat, hogy ráébresszék az embereket a karácsony valódi értékeire. Mindezt különböző cirkuszi mutatványokkal mutatják be, és zsonglőr-, dobzsonglőr-, valamint tollas labda, egykerekű és deszkaszám várják a nézőket. Jegyeket a helytől függően 1500 és 4500 forintért lehet kapni a cirkusz weboldalán.

Azoknak azonban, akik ennél csendesebb hangolódásra vágynak és még óvodás vagy kisiskolás gyerekekkel készülnek az ünnepekre, érdemes ellátogatni a Budapest Bábszínházba. Bár nem kifejezetten ünnepi darab, de hároméves kortól egyszerűen kihagyhatatlan a Boribon és Annipanni című előadás. Aki szerint viszont nincs advent Diótörő nélkül, annak érdemes gyorsan dönteni, hiszen még vannak elérhető jegyek 2300 és 2900 forint, a Boribon és Annipannira 1500 és 2300 forint közötti áron.

Advent a jégen

Advent idején ideiglenes jégpályákkal is megtelik a főváros minden évben, és ez idén sem lesz másként. A nagyrészt december első hétvégéjén megnyitó ingyenes korcsolyapályák jó alternatívái lehetnek a sötét játszótereknek, még akkor is, ha a gyerek nem tud korcsolyázni, a legtöbb helyen ugyanis oktatás is van. Lehet majd korcsolyázni a Bálna előtti jégpályán, a Bazilika előtt felállított pályán, és az óbudai Fő téren is. A Bálna előtti jégpálya december 1-jén nyit, számos programmal várja majd az ünnepi forgatagot. Akkor sincs gond, hogy a kicsik dideregnének, ugyanis a Bálna földszintjén interaktív játszóház várja majd őket, kézműves foglalkozásokkal, ajándék készítéssel és egyéb gyerekprogramokkal. Bővebb információt itt talál.

Igazi különlegességnek ígérkezik a csepeli jégfolyosó, amely a bécsi műjégpálya kicsinyített mása lesz. A jégfolyosó december 2-án délután 5 óra után nyit a csepeli Szent Imre téren. Itt csak a megnyitó napján lehet majd ingyen korcsolyázni, a többi napon a belépő 700 forint lesz. Bővebb információ itt.

December 2-án, advent első vasárnapján nyit a Művészetek Palotája előtti, 350 négyzetméteres műjégpályája, ahol egyszerre akár nyolcvanan is tudnak korcsolyázni. A Müpa sátor előtti pálya egészen december 27-ig várja majd a csúszni vágyókat. Lesznek szabadtéri koncertek is, bővebb információt itt talál.

És amikor vége a jeges mókának, érdemes felszállni a 2-es villamos vonalán járó adventi fényvillamosra, amely immár tizedik éve járul hozzá az ünnepi hangulathoz és egészen vízkeresztig jár. A menetrendje itt található. Kellemes hangolódást kívánunk! (A felnőtteknek is!)