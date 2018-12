Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hívtak állam- és kormányfőket, de ha részt kívántak venni, mehettek a gyászszertartásra. Orbán nem ment – derül ki a miniszterelnök sajtósától kapott válaszból.","shortLead":"Nem hívtak állam- és kormányfőket, de ha részt kívántak venni, mehettek a gyászszertartásra. Orbán nem ment – derül ki...","id":"20181206_Orban_nem_ment_el_Bush_temetesere_de_irt_az_itteni_nagykovetseg_konyvebe_egy_uzenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b483f8e-bd8c-4ce1-b2f8-0456795beab2","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Orban_nem_ment_el_Bush_temetesere_de_irt_az_itteni_nagykovetseg_konyvebe_egy_uzenetet","timestamp":"2018. december. 06. 16:52","title":"Orbán nem ment el Bush temetésére, de írt az itteni nagykövetség könyvébe egy üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76873424-1182-400f-9bde-dba98f90a47e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bezárással megszűnik a főiskolai kortárstánc képzés Magyarországon.","shortLead":"A bezárással megszűnik a főiskolai kortárstánc képzés Magyarországon.","id":"20181206_Vajon_akare_tenni_az_oktataspolitika_a_Budapest_Kortarstanc_Foiskola_bezarasa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76873424-1182-400f-9bde-dba98f90a47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e3ffe-5066-4e23-979c-44decae4a57f","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Vajon_akare_tenni_az_oktataspolitika_a_Budapest_Kortarstanc_Foiskola_bezarasa_ellen","timestamp":"2018. december. 06. 14:15","title":"Vajon akar-e tenni az oktatáspolitika a Budapest Kortárstánc Főiskola bezárása ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","shortLead":"Kalasnyikov gépkarabélyok, gépfegyverek és gránátvetők is előkerültek a rendőrségi razzia során.","id":"20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c23105ac-76a8-495d-ab89-aaed4865049a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75b883a-4b0b-4215-ba1e-7b10d1898491","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Olyan_fegyvereket_foglaltak_le_Bulgariaban_ami_csak_a_kulonleges_alakulatoknak_van","timestamp":"2018. december. 05. 18:56","title":"Olyan fegyvereket foglaltak le Bulgáriában, amilyen csak a különleges alakulatoknak van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","shortLead":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","id":"20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c418438-5526-4977-9e2b-ffaf498da51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","timestamp":"2018. december. 07. 09:47","title":"Újabb fordulat a devizahitelesek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vámos György szerint a gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormány családpolitikai intézkedései miatt több pénz van a családoknál.","shortLead":"Vámos György szerint a gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormány családpolitikai intézkedései miatt...","id":"20181206_Rekord_kiskereskedelmi_forgalom_varhato_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8477c-72a7-4efc-bb58-4e347e338ffc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Rekord_kiskereskedelmi_forgalom_varhato_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 06. 07:23","title":"Rekord kiskereskedelmi forgalom várható karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","shortLead":"Ennyi áramot egyetlen nap alatt még sosem használtak el Magyarországon.","id":"20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf543163-16ba-49fe-b58f-26a8b6a55e39","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Uj_aramfogyasztasi_rekordot_hozott_a_Mikulas","timestamp":"2018. december. 07. 10:48","title":"Új áramfogyasztási rekordot hozott a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyreigazításra kötelezték a Lokál c. napilapot és kiadóját, mert valótlan állítást tett közzé a Magyar Helsinki Bizottságról. A Fővárosi Törvényszék ítélete még nem jogerős. Amennyiben jogerőre emelkedik, akkor 15 napon belül le kell hoznia a helyreigazítást a napilapnak.","shortLead":"Helyreigazításra kötelezték a Lokál c. napilapot és kiadóját, mert valótlan állítást tett közzé a Magyar Helsinki...","id":"20181207_Sajtopert_veszitett_a_Lokal_a_Helsinki_Bizottsaggal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfa4065-5bfa-4dfa-8794-399b76f3451f","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Sajtopert_veszitett_a_Lokal_a_Helsinki_Bizottsaggal_szemben","timestamp":"2018. december. 07. 16:09","title":"Sajtópert veszített a Lokál a Helsinki Bizottsággal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a svéd márka első olyan típusa, melynek fedélzeti rendszere a kis zöld robotra fog épülni.","shortLead":"Már azt is tudni lehet, hogy melyik lesz a svéd márka első olyan típusa, melynek fedélzeti rendszere a kis zöld robotra...","id":"20181207_androidot_telepit_autoira_a_volvo_polestar_tesla_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eab166f-05d0-48c0-92ca-bf2d3dd949c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0badf355-ae90-4222-a551-1829eca3e6aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_androidot_telepit_autoira_a_volvo_polestar_tesla_villanyauto","timestamp":"2018. december. 07. 13:21","title":"Androidot telepít autóira a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]