Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8922a30-e662-4078-b3d9-68b716850e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181208_Utoljara_a_harcteren_akadalyoztak_igy_a_munkankat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Molnar_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8922a30-e662-4078-b3d9-68b716850e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c391c4e-2397-4ae7-8eee-2b42da35959c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Utoljara_a_harcteren_akadalyoztak_igy_a_munkankat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Molnar_Janos","timestamp":"2018. december. 08. 14:00","title":"\"Utoljára a harctéren akadályozták így a munkánkat\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Molnár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap alapemberei megint összeálltak.","shortLead":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap...","id":"20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a495f02-be9f-441f-b82a-113878d2247c","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","timestamp":"2018. december. 09. 14:25","title":"Borókai nélkül, de újraindul a „Heti Válasz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53517ee9-fa7c-4745-99ce-e6772c17b352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181209_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gyenis_Agnes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53517ee9-fa7c-4745-99ce-e6772c17b352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df131cae-0ea9-4ec0-b838-1d663518e96f","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Gyenis_Agnes","timestamp":"2018. december. 09. 14:00","title":"\"Fenyegetnek, kivéreztetnek bennünket\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Gyenis Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times szerint Jared Kushner arról adott tanácsokat Szalmán hercegnek, hogyan kezelje a gyilkosság utáni válsághelyzetet.","shortLead":"A The New York Times szerint Jared Kushner arról adott tanácsokat Szalmán hercegnek, hogyan kezelje a gyilkosság utáni...","id":"20181209_Botranyos_Trump_veje_segitette_a_szaudi_herceget_az_ujsagirogyilkossag_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bf86d5-cff6-46df-93fb-2f4a0d928511","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Botranyos_Trump_veje_segitette_a_szaudi_herceget_az_ujsagirogyilkossag_utan","timestamp":"2018. december. 09. 21:25","title":"Botrányos: Trump veje segítette a szaúdi herceget az újságíró-gyilkosság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé kell esőre is számítani. ","shortLead":"Többfelé kell esőre is számítani. ","id":"20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16465d39-5693-4050-829d-1156df23afe8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. december. 09. 08:30","title":"Borús lesz a vasárnap, de 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785b74f3-1d22-456e-9516-f3ae20044d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta akadályozzák a költségvetés módosítását a vásárhelyi Fideszes képviselők, Márki-Zay Péter szerint ezzel mind közelebb kerül a város a csődhöz. A legutóbbi viharos ülés után most mégis megállapodtak abban, hogy egy hét múlva, rendkívüli közgyűlésen újragombolják a kabátot.","shortLead":"Hónapok óta akadályozzák a költségvetés módosítását a vásárhelyi Fideszes képviselők, Márki-Zay Péter szerint ezzel...","id":"20181209_Meghatralt_a_Fidesz_MarkiZay_Peterrel_szemben_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=785b74f3-1d22-456e-9516-f3ae20044d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89f4023-0cf0-4487-b08b-c5aa0cfecdf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Meghatralt_a_Fidesz_MarkiZay_Peterrel_szemben_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. december. 09. 13:25","title":"Meghátrált a Fidesz Márki-Zay Péterrel szemben Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043d6f8c-eecb-40fa-892a-edfdfd83abb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyértelmű, hogy ki érezte magát a legjobban az FIA díjátadó gáláján.","shortLead":"Egyértelmű, hogy ki érezte magát a legjobban az FIA díjátadó gáláján.","id":"20181208_Kimi_Raikkonen_es_a_vodka_talalkozasa_a_szinpadon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=043d6f8c-eecb-40fa-892a-edfdfd83abb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a661e30-4547-4d51-8f34-182ce818d6dc","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Kimi_Raikkonen_es_a_vodka_talalkozasa_a_szinpadon__video","timestamp":"2018. december. 08. 07:45","title":"Kimi Räikkönen és a vodka találkozása a színpadon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfadc895-8334-4825-b537-99accbc362f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bevándorlás témájú Betlehemmel üzen az embereknek egy massachussettsi templom.","shortLead":"Bevándorlás témájú Betlehemmel üzen az embereknek egy massachussettsi templom.","id":"20181208_Kis_Jezust_ilyen_furcsa_jaszolban_meg_nem_lattunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfadc895-8334-4825-b537-99accbc362f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbe1387-ae33-4368-8166-b8179004a887","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Kis_Jezust_ilyen_furcsa_jaszolban_meg_nem_lattunk","timestamp":"2018. december. 08. 10:55","title":"Kis Jézust ilyen furcsa jászolban még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]