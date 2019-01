Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiegyensúlyozott tájékoztatás kimerült annyiban, hogy bemondták, az MSZP EP-képviselője hogyan szavazott a Sargentini-jelentésről.","shortLead":"A kiegyensúlyozott tájékoztatás kimerült annyiban, hogy bemondták, az MSZP EP-képviselője hogyan szavazott...","id":"20190114_Birosag_A_TV2_Orbant_elteto_riportja_nem_tajekoztatta_kiegyensulyozottan_a_nezoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d971f9e8-7d4a-40c3-9704-c3f1ed2fe2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Birosag_A_TV2_Orbant_elteto_riportja_nem_tajekoztatta_kiegyensulyozottan_a_nezoket","timestamp":"2019. január. 14. 15:50","title":"A bíróságnak is sok volt, hogy a TV2 a Sargentini-jelentés megszavazása után Orbán éltetéséről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","shortLead":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","id":"20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2449052-ddaa-4e4e-9662-b40042812e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","timestamp":"2019. január. 14. 10:32","title":"Kegyetlen gyilkosság vádlottja kerül a bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99da3b61-01b2-428b-9f24-338815130191","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa nyugati felén bezárták a szénbányákat. Lengyelországban még működnek, de a lényeg: a szén jövője nem Európáról szól, hanem Ázsiáról, és ott is a legnépesebb országokról.","shortLead":"Európa nyugati felén bezárták a szénbányákat. Lengyelországban még működnek, de a lényeg: a szén jövője nem Európáról...","id":"20190114_Nyugaton_kiszorulo_forrasbol_kaszalhatnak_dollarmilliardokat_az_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99da3b61-01b2-428b-9f24-338815130191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5342bd-f2fd-4d09-aba9-816ee76ea77a","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Nyugaton_kiszorulo_forrasbol_kaszalhatnak_dollarmilliardokat_az_oroszok","timestamp":"2019. január. 14. 06:45","title":"Nyugaton kiszoruló forrásból kaszálhatnak dollármilliárdokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forrest Gump a filmben ugyan elmeséli, kiről kapta a nevét, de erre Hardy vagy nem emlékezett, vagy nem érdekli.","shortLead":"Forrest Gump a filmben ugyan elmeséli, kiről kapta a nevét, de erre Hardy vagy nem emlékezett, vagy nem érdekli.","id":"20190114_Forrest_Gumprol_nevezte_el_a_gyereket_Tom_Hardy_csak_van_ezzel_egy_kis_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e654a03f-5064-4385-98f1-5132cd1ca895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ffd78-2259-4763-8108-8a9de6cbf26f","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Forrest_Gumprol_nevezte_el_a_gyereket_Tom_Hardy_csak_van_ezzel_egy_kis_problema","timestamp":"2019. január. 14. 11:59","title":"Forrest Gumpról nevezte el a gyerekét Tom Hardy, csak van ezzel egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Adamowiczot vasárnap este egy jótékonysági célú rendezvényen szúrta meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi.","shortLead":"Adamowiczot vasárnap este egy jótékonysági célú rendezvényen szúrta meg egy büntetett előéletű, 27 éves gdanski férfi.","id":"20190114_Meghalt_a_korhazban_a_megkeselt_gdanski_fopolgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d7cd9a-e2b1-4793-8bf9-0992e191b8eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Meghalt_a_korhazban_a_megkeselt_gdanski_fopolgarmester","timestamp":"2019. január. 14. 14:57","title":"Meghalt a kórházban a megkéselt gdanski főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nemzetközi piacokat megcélzó startupokból nincs hiány: hónapról hónapra bejelentkezik valaminek „az ubere vagy az airbnb-je”. A magas kockázatú befektetésre specializálódott tőkéseknek megvannak a módszereik, hogyan kerüljék el a bukást. ","shortLead":"Nemzetközi piacokat megcélzó startupokból nincs hiány: hónapról hónapra bejelentkezik valaminek „az ubere vagy...","id":"20190113_Akik_nem_a_lora_hanem_a_zsokera_fogadnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def8bd05-12d3-4de6-baa0-673652f47953","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190113_Akik_nem_a_lora_hanem_a_zsokera_fogadnak","timestamp":"2019. január. 13. 19:15","title":"Akik nem a lóra, hanem a zsokéra fogadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitálalt egy svájci lapnak az egyik ötletgazda, a korábban elhunyt Arthur Finkelstein üzlettársa, hogyan lett kampányelem és bűnbak a magyar származású amerikai milliárdosból, Soros Györgyből.","shortLead":"Kitálalt egy svájci lapnak az egyik ötletgazda, a korábban elhunyt Arthur Finkelstein üzlettársa, hogyan lett...","id":"20190114_Elarulta_a_Fidesz_amerikai_tanacsadoja_hogyan_lett_foellenseg_Sorosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ae15a4-8eae-4ff6-b037-1627353389ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Elarulta_a_Fidesz_amerikai_tanacsadoja_hogyan_lett_foellenseg_Sorosbol","timestamp":"2019. január. 14. 11:37","title":"Elárulta a Fidesz amerikai tanácsadója, hogyan lett főellenség Sorosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még akkor is jobban járnak a magyarok a kivándorlással, ha azzal számolunk, hogy Németországban drágább az élet.","shortLead":"Még akkor is jobban járnak a magyarok a kivándorlással, ha azzal számolunk, hogy Németországban drágább az élet.","id":"20190114_A_magyar_atlag_triplajat_keresi_aki_kimegy_Nemetorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bded1e98-74dc-4404-8f5b-5cdd9751cb57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_A_magyar_atlag_triplajat_keresi_aki_kimegy_Nemetorszagba","timestamp":"2019. január. 14. 14:25","title":"A magyar átlag tripláját keresi, aki kimegy Németországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]