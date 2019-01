Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hete maradt az amerikai hatóságoknak arra, hogy eljuttassák Kanadához Meg Van-csou kiadatási kérelmét, a nagykövetük szerint ezt hamarosan meg is teszik.","shortLead":"Egy hete maradt az amerikai hatóságoknak arra, hogy eljuttassák Kanadához Meg Van-csou kiadatási kérelmét...","id":"20190122_A_letartoztatott_Huaweivezer_kiadatasat_fogja_kerni_az_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08acab12-6c41-4094-8756-a80d6569ed8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_A_letartoztatott_Huaweivezer_kiadatasat_fogja_kerni_az_USA","timestamp":"2019. január. 22. 06:01","title":"A letartóztatott Huawei-vezér kiadatását fogja kérni az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","shortLead":"Az intézmény szerint két kar gazdálkodásának racionalizálása zajlik. ","id":"20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea86f7d4-9613-4d18-a646-14a2afb22642","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_elte_btk_ttk_nyugdijazas_megszoritas_elbocsatas","timestamp":"2019. január. 21. 18:21","title":"Reagált az ELTE: Nincs gazdasági vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brandon Truaxe 41 éves volt.","shortLead":"Brandon Truaxe 41 éves volt.","id":"20190122_Meghalt_az_egyik_kultikus_szepsegipari_ceg_alapitoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d112b116-7913-45d0-a17c-24013df652da","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Meghalt_az_egyik_kultikus_szepsegipari_ceg_alapitoja","timestamp":"2019. január. 22. 09:55","title":"Meghalt az egyik kultikus szépségipari cég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e78089-539d-4c14-ade2-536325684bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok előnye lehet annak, ha egy VR-sisak azt is tudja, éppen merre néz a viselője. Akár energiamegtakarítás is lehet az eredmény.","shortLead":"Sok előnye lehet annak, ha egy VR-sisak azt is tudja, éppen merre néz a viselője. Akár energiamegtakarítás is lehet...","id":"20190122_vive_pro_eye_szemmozgas_koveto_headset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e78089-539d-4c14-ade2-536325684bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ec1d5-64b5-4635-b809-7fbdc470171b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_vive_pro_eye_szemmozgas_koveto_headset","timestamp":"2019. január. 22. 14:03","title":"Ilyen is van már: ez a headset tudja, hova néz a viselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi engedély nélkül lőtt rá az állatra, de csak megsebesítette. ","shortLead":"A férfi engedély nélkül lőtt rá az állatra, de csak megsebesítette. ","id":"20190122_Halalra_sebzett_egy_orvvadaszt_egy_vaddiszno_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6156fa58-edb3-4b42-b93f-9ce6cccfaf5b","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Halalra_sebzett_egy_orvvadaszt_egy_vaddiszno_Romaniaban","timestamp":"2019. január. 22. 17:10","title":"Halálra sebzett egy orvvadászt egy vaddisznó Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy elrejtőzne, vagy újabb bűncselekményt követne el.","shortLead":"Az ügyészség szerint fennáll a veszélye, hogy elrejtőzne, vagy újabb bűncselekményt követne el.","id":"20190121_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lancfuresszel_vagta_meg_szomszedja_arcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf837fec-b244-497c-aec7-8e90271d9c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81746c40-b379-440a-b3ba-e17d30f5cf28","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lancfuresszel_vagta_meg_szomszedja_arcat","timestamp":"2019. január. 21. 15:17","title":"Letartóztatták a férfit, aki láncfűrésszel vágta meg szomszédja arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden eddigi akcióján túltett: a Twitchen futó élő adásban hangoztatta, hogy a transznemű fiataloknak is segítségre van szükségük.","shortLead":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden...","id":"20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57033f7-0cf8-4de0-b5a8-c88f5ab8829d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","timestamp":"2019. január. 22. 10:33","title":"Egyszer csak belépett a Twitchen futó adásba a 29 éves politikusnő, hogy transznemű fiataloknak gyűjtsön pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A bíróság szerint erkölcstelen magatartást népszerűsített.","shortLead":"A bíróság szerint erkölcstelen magatartást népszerűsített.","id":"20190121_Bortonbe_kell_mennie_az_egyiptomi_musorvezetonek_mert_interjut_keszitett_egy_meleg_ferfival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ae1a75-28b1-4913-916c-b3e3bfc7b7e3","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Bortonbe_kell_mennie_az_egyiptomi_musorvezetonek_mert_interjut_keszitett_egy_meleg_ferfival","timestamp":"2019. január. 21. 21:45","title":"Börtönbe kell mennie az egyiptomi műsorvezetőnek, mert interjút készített egy meleg férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]