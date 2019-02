Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9712a94-5b6f-4e8a-9b1a-ec7bf92d3a1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bevezetése óta közel 200 milliárd forint költségvetési rést tömött be a népegészségügyi termékadó. Adóként bevált, népnevelési eszközként viszont kétséges a hatása.","shortLead":"Bevezetése óta közel 200 milliárd forint költségvetési rést tömött be a népegészségügyi termékadó. Adóként bevált...","id":"20190214_Sok_penz_bejott_a_chipsadobol_csak_a_nepneveles_nem_sikerult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9712a94-5b6f-4e8a-9b1a-ec7bf92d3a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d930aa8a-5192-45ec-886c-642c159cfafd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Sok_penz_bejott_a_chipsadobol_csak_a_nepneveles_nem_sikerult","timestamp":"2019. február. 14. 14:40","title":"Sok pénz bejött a chipsadóból, csak a népnevelés nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.","shortLead":"Bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.","id":"20190213_Oda_a_vedjegy_barki_gyarthat_Rubikkockat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da7ef305-f7b9-4be7-b091-2f39c47dcb5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Oda_a_vedjegy_barki_gyarthat_Rubikkockat","timestamp":"2019. február. 13. 17:43","title":"Oda a védjegy, bárki gyárthat Rubik-kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Öt év alatt kétezer vízilovat lehetne leölni, ha valóra válik a zambiai kormány terve.","shortLead":"Öt év alatt kétezer vízilovat lehetne leölni, ha valóra válik a zambiai kormány terve.","id":"20190213_Vizilovak_tomeges_leoleset_engedelyeznek_Zambiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce66314-91f9-46c5-95cd-833e174fdffc","keywords":null,"link":"/elet/20190213_Vizilovak_tomeges_leoleset_engedelyeznek_Zambiaban","timestamp":"2019. február. 13. 20:26","title":"Vízilovak tömeges leölését engedélyeznék Zambiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","shortLead":"Kína után Hongkongban is lejjebb vitte aktuális mobiljainak árát az Apple. ","id":"20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619706da-87e6-4e78-94d0-edf8d6ad9452","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_apple_iphone_ara_uj_iphone_arcsokkentes","timestamp":"2019. február. 13. 18:33","title":"Újabb országban csökkentette az iPhone-ok árát az Apple, és nem is kevéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da554dc-459a-4123-9c4f-cd4942410e97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dízelmozdony szakértő kezek munkáját követően most szebben csillog, mint új korában.","shortLead":"A dízelmozdony szakértő kezek munkáját követően most szebben csillog, mint új korában.","id":"20190215_a_nap_fotoja_ilyen_gyonyoru_lett_a_mav_felujitott_nohab_mozdonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da554dc-459a-4123-9c4f-cd4942410e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7eed86-a274-4350-9d04-d251d01e5758","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_a_nap_fotoja_ilyen_gyonyoru_lett_a_mav_felujitott_nohab_mozdonya","timestamp":"2019. február. 15. 06:41","title":"A nap fotója: Ilyen gyönyörű lett a MÁV felújított Nohab mozdonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az MKB Bank szabálysértő maradt, hiába figyelmeztették már korábban.","shortLead":"Az MKB Bank szabálysértő maradt, hiába figyelmeztették már korábban.","id":"20190213_Az_MNB_megbirsagolta_Meszaros_Lorincek_MKB_Bankjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fbbc12-68a1-4191-97e9-1a2b524f54bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Az_MNB_megbirsagolta_Meszaros_Lorincek_MKB_Bankjat","timestamp":"2019. február. 13. 21:29","title":"Az MNB megbírságolta Mészáros Lőrincék MKB Bankját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kasza Tibi jelenléte mostanában főleg a Facebookon volt markáns, de most már új dallal is támad.","shortLead":"Kasza Tibi jelenléte mostanában főleg a Facebookon volt markáns, de most már új dallal is támad.","id":"20190214_Kasza_Tibi_kilenc_ev_utan_ihletet_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66806542-1337-4d9c-ab4c-65d67d49dce9","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Kasza_Tibi_kilenc_ev_utan_ihletet_kapott","timestamp":"2019. február. 14. 16:41","title":"Kasza Tibi kilenc év után ihletet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71086c3-fe77-431e-9612-6d828b44b56b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annyit segítünk, hogy 260 milliót költöttek ilyen fontos dolgokra tavaly a fővárosi autósok.","shortLead":"Annyit segítünk, hogy 260 milliót költöttek ilyen fontos dolgokra tavaly a fővárosi autósok.","id":"20190214_egyedi_rendszam_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b71086c3-fe77-431e-9612-6d828b44b56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ee99f4-11e0-45da-b099-d5c9cee00081","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_egyedi_rendszam_statisztika","timestamp":"2019. február. 14. 09:25","title":"QQRIQ 1 – tippeljen hány hasonló egyedi rendszámot igényelnek évente?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]