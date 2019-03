Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha korallzátonyról beszélünk, a legtöbben valamilyen egzotikus helyre gondolnak, mondván, valószínűleg csak ott fordulnak elő ilyesmik. Most kiderült, hogy a hozzánk közel eső Olaszországban is van ám egy, és nem is kicsi. ","shortLead":"Ha korallzátonyról beszélünk, a legtöbben valamilyen egzotikus helyre gondolnak, mondván, valószínűleg csak ott...","id":"20190320_korallzatony_olaszorszag_monopoli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd3ea8-e4cd-4b36-a49d-8c8ee8768167","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_korallzatony_olaszorszag_monopoli","timestamp":"2019. március. 20. 08:33","title":"2,5 kilométer hosszú korallzátonyt fedeztek fel az Adriai-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsányozva, DK-zva, MSZP-zve távozik.","shortLead":"Gyurcsányozva, DK-zva, MSZP-zve távozik.","id":"20190321_Vegleg_otthagyja_a_parlamentet_a_volt_jobbikos_Hegedus_Lorantne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15105fec-6e4b-4fac-9261-95269982758e","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Vegleg_otthagyja_a_parlamentet_a_volt_jobbikos_Hegedus_Lorantne","timestamp":"2019. március. 21. 10:27","title":"Végleg otthagyja a parlamentet a volt jobbikos Hegedűs Lórántné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hír nincs az örökségről, de néhány napja megjelent egy hír a Nobu étteremmel kapcsolatban.","shortLead":"Hír nincs az örökségről, de néhány napja megjelent egy hír a Nobu étteremmel kapcsolatban.","id":"20190320_Kivettek_parmilliot_Vajna_vendeglos_cegebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33018316-b02b-4efb-b277-d4b778088db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Kivettek_parmilliot_Vajna_vendeglos_cegebol","timestamp":"2019. március. 20. 15:50","title":"Kivettek pár milliót Vajna vendéglős cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","shortLead":"Iparági pletykák szerint a Nintendo is elgondolkodott rajta, hogy játékokra szabott mobilt adjon ki.","id":"20190320_nintendo_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d61a4aa-d507-44c4-acb7-f88b8e038332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647af7b9-37a0-4dcc-a1fa-32fa234bb555","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_nintendo_gamer_telefon","timestamp":"2019. március. 20. 14:33","title":"Váratlan szereplővel bővülhet a telefonos piac: beszáll a Nintendo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos madarak tájékozódási képessége, de más állatfajok esetében is megfigyelhető a jelenség. A kutatók azonban hiába próbálták meg az embereknél is kimutatni, nem jártak túl sok sikerrel. Egészen mostanáig.","shortLead":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos...","id":"20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f3637a-e102-4253-a5ac-690b0336a74f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","timestamp":"2019. március. 20. 09:03","title":"Bebizonyították: néhány ember agya valóban képes érzékelni a Föld mágneses mezejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b17686f-79d5-4d6b-ba0c-323765bf87a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér a Netflix sikersorozata.","shortLead":"Visszatér a Netflix sikersorozata.","id":"20190320_Stranger_Things_3_A_gyerekek_megnottek_de_a_szornyek_maradnak__elozetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b17686f-79d5-4d6b-ba0c-323765bf87a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c450b65-7874-4088-9f71-7f8d54b624db","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Stranger_Things_3_A_gyerekek_megnottek_de_a_szornyek_maradnak__elozetes","timestamp":"2019. március. 20. 15:51","title":"Stranger Things 3.: A gyerekek megnőttek, de a szörnyek maradnak – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek kivonulni a területről. ","shortLead":"Ám míg ők állami támogatással építhetik új szállodáikat, a kormányzati kapcsolatok nélküli fejlesztők sorra kénytelenek...","id":"20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43089166-0328-4d8d-9c7e-c4a037647f61","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190320_Tihanyba_is_bevackoltak_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2019. március. 20. 11:06","title":"Tihanyba is bevackoltak a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A búcsúztatási beszédet Verebes István írta.","shortLead":"A búcsúztatási beszédet Verebes István írta.","id":"20190320_Eltemettek_Koos_Janost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19189d36-e38c-4028-9e81-453256182571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096d84b3-bf27-47e4-9b6c-ed23524b9f41","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Eltemettek_Koos_Janost","timestamp":"2019. március. 20. 14:41","title":"Eltemették Koós Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]