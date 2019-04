A DJ-ként dolgozó New York-i Jessie Davis (DJ Nebraska) azt állítja, hogy péntekről szombatra virradóra a Szimpla Kertben a fellépése után a biztonságiak megpróbálták kidobni, és le is köpték.

Davis a Facebookon írt arról, hogy a fellépése után a mosdót akarta használni, de a biztonságiak ki akarták dobni a cuccai és a fizetése nélkül, majd arcon is köpték. A posztban azt írta, más fellépőkkel is beszélt, akik szerinte hasonló élményekről számoltak be.

Az Indexnek a Szimpla Kert sajtósa, Molnár Bence azt mondta, nem volt köpködés, a helyen a Blueteam Security biztosítja a rendet, akik valóban ki akarták dobni a nőt, amikor a lezárt területen találták, mert nem volt rajta karszalag, de ekkor szerintük a nő erőszakoskodni és kiabálni kezdett.

Azt Molnár elismerte, hogy a karszalag hiánya az ő hibájuk lehet, de szerinte amikor sikerült tisztázni, hogy ő fellépő volt, az őrök segítőkészek voltak, és hívták az üzletvezetőt. "Senkinek sem esett bántódása, lezárt területre tévedt, ahonnan kivezették, mert nem viselt karszalagot, miután tisztázódott, visszaengedték" – mondta a lapnak. Molnár szerint "minden résztvevő állítja, hogy köpködés sem volt", de a Szimpla álláspontja szerint "ha valakivel nem lehet kommunikálni, más vendégekkel zavaróan viselkedik, üvölt, az a házirend megsértésének minősül, ezért az őt kikísérő biztonsági őrök megfelelően jártak el". Davis azt is írta, hogy nőként sem tisztelték, a Szimpla erre azt közölte, hogy mindenkivel ugyanígy bántak volna.

A DJ ennek ellenére bocsánatkérést követel a helytől, amely szerinte letagadja, hogy leköpték, és hogy hat férfi próbálta agresszívan kidobni.