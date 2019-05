Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A wookie-t megformáló veterán színész 74 éves volt. ","shortLead":"A wookie-t megformáló veterán színész 74 éves volt. ","id":"20190503_peter_mayhew_chewbacca_csubakka_star_wars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a633c8-10da-4704-8382-672edf775cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b501b08-42b8-46fe-a30c-7374d89ef5b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_peter_mayhew_chewbacca_csubakka_star_wars","timestamp":"2019. május. 03. 05:05","title":"Meghalt Peter Mayhew, aki Chewbaccát játszotta a Star Warsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","shortLead":"Április 22-én született egy hím lámacsikó a Debreceni Állat- és Növénykertben, most mutatták be. ","id":"20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b75a3-3e0c-46ec-b33c-7c00539665d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94c21f9-d76b-4ae4-8fb0-8e75c6754dd8","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Fotok_Helyes_kis_feketefeher_lama_szuletett_Debrecenben","timestamp":"2019. május. 02. 11:43","title":"Fotók: Helyes kis fekete-fehér láma született Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen vesznek fel hitelt, hogy befektetési céllal vegyenek ingatlant.","shortLead":"Egyre többen vesznek fel hitelt, hogy befektetési céllal vegyenek ingatlant.","id":"20190503_Csepelen_magasabb_a_lakaskiadas_hozama_mint_a_Belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09136c94-67e9-469f-8389-a212b99a15a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db28560-6097-4127-95c5-2aca781b954b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190503_Csepelen_magasabb_a_lakaskiadas_hozama_mint_a_Belvarosban","timestamp":"2019. május. 03. 10:46","title":"Csepelen magasabb a lakáskiadás hozama, mint a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ketten biztosan kikerülnek a forgatókönyvből.","shortLead":"Ketten biztosan kikerülnek a forgatókönyvből.","id":"20190504_Meg_tobb_fontos_szereplo_tavozik_a_Baratok_koztbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b914bb4-f0da-4d7a-ab22-0f8736f19b6b","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Meg_tobb_fontos_szereplo_tavozik_a_Baratok_koztbol","timestamp":"2019. május. 04. 08:05","title":"Még több fontos szereplő távozik a Barátok köztből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e72afe-60a4-4e2b-b4df-556e3d5277b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190503_A_Trumpnak_beszolo_diaklany_beszede_vezeti_fel_az_uj_Madonnadalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e72afe-60a4-4e2b-b4df-556e3d5277b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfccec46-16b7-4ac9-83a8-1566639259e5","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_A_Trumpnak_beszolo_diaklany_beszede_vezeti_fel_az_uj_Madonnadalt","timestamp":"2019. május. 03. 08:55","title":"A Trumpnak beszóló diáklány beszéde vezeti fel az új Madonna-dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a60769a-5605-4750-bb98-a5cb64b6eccd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google gyakran talál ki újdonságokat, miközben a mesterséges intelligenciával kísérletezget. Egy weboldalon a versírást hozták össze a látványos szelfikészítéssel. ","shortLead":"A Google gyakran talál ki újdonságokat, miközben a mesterséges intelligenciával kísérletezget. Egy weboldalon...","id":"20190503_google_poemportraits_versportre_vers_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a60769a-5605-4750-bb98-a5cb64b6eccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72c13c-c601-4b7c-8f73-2466f88fbeeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_google_poemportraits_versportre_vers_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. május. 03. 16:33","title":"Különleges szelfit csinálhat ezen a weboldalon, de nem csak ezért érdemes ránézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember a helyszínen meghalt.","shortLead":"Egy ember a helyszínen meghalt.","id":"20190502_frontalis_utkozes_auto_kamion_m2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714de035-d857-4680-84b6-6ecde395beb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_frontalis_utkozes_auto_kamion_m2","timestamp":"2019. május. 02. 13:33","title":"Tragédia az M2-esen: frontálisan ütközött autó és kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","shortLead":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","id":"20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94a974b-8bd0-4779-bf7e-61f0447dff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","timestamp":"2019. május. 02. 16:31","title":"\"Mussolini=Salvini\" – a DK-sok táblákkal várták a Várban Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]