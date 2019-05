Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","shortLead":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","id":"20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f5cd7-afc9-4e12-b9f4-9360baa9637f","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","timestamp":"2019. május. 07. 16:23","title":"Ötvenmilliárdot fizet az MNB az államkasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead34018-dd65-4a61-8456-e2d815ea00af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak PC-n és konzolokon, idővel mobilon is játszható lesz az EA és a Respawn Entertainment nagy sikerű battle royale programja. ","shortLead":"Nem csak PC-n és konzolokon, idővel mobilon is játszható lesz az EA és a Respawn Entertainment nagy sikerű battle...","id":"20190508_apex_legends_mobiljatek_battle_royale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead34018-dd65-4a61-8456-e2d815ea00af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b818fca-f455-41c3-9b52-535ab70285fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_apex_legends_mobiljatek_battle_royale","timestamp":"2019. május. 08. 18:03","title":"Meglepetés: mobilokra is megjelenik a milliók által kedvelt Apex Legends","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","shortLead":"Nem akadhat meg a nyerő széria.","id":"20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cca8d33-4c7c-4d63-b56d-b69e4b442b1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Meszaros_Lorinc_tarol_az_informatikai_piacon_is_","timestamp":"2019. május. 08. 11:02","title":"Mészáros Lőrinc tarol az informatikai piacon is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8681d31a-f2a8-4412-bd01-0a2941ac87b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka pillanatot örökített meg véletlenül egy floridai család.","shortLead":"Ritka pillanatot örökített meg véletlenül egy floridai család.","id":"20190507_Felhuzta_a_redonyt_a_szemben_levo_hazba_epp_akkor_csapott_bele_a_villam__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8681d31a-f2a8-4412-bd01-0a2941ac87b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d5bbfe-7f97-4126-8e09-d1e993c9e794","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_Felhuzta_a_redonyt_a_szemben_levo_hazba_epp_akkor_csapott_bele_a_villam__video","timestamp":"2019. május. 07. 09:33","title":"Felhúzta a redőnyt, a szemben lévő házba épp akkor csapott bele a villám – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a legújabb tanulmányukban arra jutottak: azért az érzésért isszuk inkább az italokat, amelyet okoznak, mint az ízük miatt.","shortLead":"Amerikai kutatók a legújabb tanulmányukban arra jutottak: azért az érzésért isszuk inkább az italokat, amelyet okoznak...","id":"20190507_Miert_szeretjuk_jobban_a_keseru_sort_es_kavet_mint_az_edes_italokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a24e6b-c2f7-4bdf-9aae-af7f35e3ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_Miert_szeretjuk_jobban_a_keseru_sort_es_kavet_mint_az_edes_italokat","timestamp":"2019. május. 07. 12:18","title":"Miért szeretjük jobban a keserű sört és kávét, mint az édes italokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc25238-00e5-4f62-9d8d-fe77448c52dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a különleges Bentley olyannyira limitált szériás, hogy ez az egyetlen példány készült belőle. ","shortLead":"Ez a különleges Bentley olyannyira limitált szériás, hogy ez az egyetlen példány készült belőle. ","id":"20190508_igy_tiszteleg_egy_kekveru_brit_automarka_a_bajorok_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dc25238-00e5-4f62-9d8d-fe77448c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a9a882-4c24-4acc-99fa-74c0119ca1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_igy_tiszteleg_egy_kekveru_brit_automarka_a_bajorok_elott","timestamp":"2019. május. 08. 11:21","title":"Így tiszteleg egy kékvérű brit autómárka a bajorok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fedélnélküliség okainak és a probléma lehetséges megoldásainak kutatására adományozott 30 millió dollárt (8,7 milliárd forintot) a Kaliforniai Egyetemnek egy San Franciscó-i milliárdos.","shortLead":"A fedélnélküliség okainak és a probléma lehetséges megoldásainak kutatására adományozott 30 millió dollárt (8,7...","id":"20190507_hajlektalanok_megoldas_kutatas_marc_benioff_salesforce_adomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73803c04-74c5-46e5-ae87-4890744b6370","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_hajlektalanok_megoldas_kutatas_marc_benioff_salesforce_adomany","timestamp":"2019. május. 07. 13:03","title":"Különleges kutatás indul 8,7 milliárdból: hogyan lehetne eltörölni a hajléktalanságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]