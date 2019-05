Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző iskolákban, később ezt átvehetik az általános iskolák és a gimnáziumok is. A lemorzsolódást szeretnék így csökkenteni, ám a tankötelezettség korhatárának emeléséről nincs szó.\r

\r

","shortLead":"Mostantól elektronikusan is nyomon követik a tanulmányi eredményeket és a diákok hiányzásait az állami szakképző...","id":"20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0017216d-fca0-4548-a100-ae29fa66fd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827ae2d-6dcd-42d7-ab14-7292976bcdd4","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Vege_az_iskolai_logasnak_program_figyeli_a_hianyzasokat","timestamp":"2019. május. 08. 11:42","title":"Vége az iskolai lógásnak: program figyeli a hiányzásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem életveszélyesen.","shortLead":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem...","id":"20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c7ef40-a0e0-4fde-989d-229bdc5ba1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 09. 10:11","title":"Kicsúszott a kifutóról és összetört egy repülő Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca6a94f-2904-4c98-bc87-4ec207c785fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Angol házidöntő lesz a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a londoniak a Liverpooléhoz hasonló őrült meccsen kiejtették az Ajaxot. A Spurs a sírból hozta vissza a párharcot, ugyanis a szünetig kétgólos hátrányba került, de a második félidőben fordított Lucas Moura mesterhármasával. A brazil a továbbjutást érő találatot a 96. percben szerezte.","shortLead":"Angol házidöntő lesz a labdarúgó Bajnokok Ligájában, miután a londoniak a Liverpooléhoz hasonló őrült meccsen...","id":"20190509_ajax_tottenham_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ca6a94f-2904-4c98-bc87-4ec207c785fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f4cc30-0110-4335-97e7-35493bd7b74c","keywords":null,"link":"/sport/20190509_ajax_tottenham_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. május. 09. 05:36","title":"A 96. percben sokkolt, BL-döntős a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","shortLead":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","id":"20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbc9dd3-4d01-421b-a0e0-aa8243edc319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","timestamp":"2019. május. 08. 10:28","title":"Pár kérdés megmutatja, ön mennyire defenzív autóvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","shortLead":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","id":"20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929f1c58-5f9e-4690-8082-03083530be15","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","timestamp":"2019. május. 08. 09:14","title":"Méhkaptárokban is találtak eldugott fegyvereket a TEK emberei Kálozon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint 2018-ban 11 százalékkal csökkentek az internetszolgáltatások, miután az internet áfáját 5 százalékra csökkentették.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szerint 2018-ban 11 százalékkal csökkentek az internetszolgáltatások...","id":"20190507_internet_ara_mennyibe_kerul_az_internet_elofizetes_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96346494-2518-437f-8c35-ceb53c7a123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cee0ef9-20b5-4db4-ac38-bbbca08e8f8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_internet_ara_mennyibe_kerul_az_internet_elofizetes_nmhh","timestamp":"2019. május. 07. 15:33","title":"Olcsóbb lett Magyarországon internetezni, 11 százalékkal csökkentek az árak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupa izgalom ez a hét.","shortLead":"Csupa izgalom ez a hét.","id":"20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2a03a-3168-4d74-943c-f74154524f58","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Amy_Schumer_ebben_a_korben_is_megelozte_Meghan_Marklet","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Amy Schumer ebben a körben is megelőzte Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","id":"20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b52f49-0066-45c3-84d1-69a3888083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 08. 18:02","title":"Joseph Daul: „Ha Orbán tovább becsmérli az Európai Uniót, kidobjuk a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]