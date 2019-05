Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Állítólag kedden már az országban sok helyen tudták a diákok a mai középszintű történelemérettségi esszéfeladatainak témáit. Egy fotó terjed erről a Facebookon, de más információk is megerősítik. Az Oktatási Hivatal büntetőfeljelentést tett.



","shortLead":"Állítólag kedden már az országban sok helyen tudták a diákok a mai középszintű történelemérettségi esszéfeladatainak...","id":"20190508_Ugy_tunik_kiszivarogtak_a_tortenelem_erettsegi_tetelei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ba58d3-f03a-4597-9e21-0b07ed8fccaf","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Ugy_tunik_kiszivarogtak_a_tortenelem_erettsegi_tetelei","timestamp":"2019. május. 08. 14:00","title":"Egyre terjed a híresztelés: kedden kiszivároghattak a töriérettségi tételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet. Hiába döntött a testület a kutatóhálózatok megtartása mellett, Palkovics László miniszter utolsó szava egészen más. Végigvettük, milyen forgatókönyvek jöhetnek ezután.","shortLead":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet...","id":"20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00caa1b1-21e8-435c-94be-51229a81d94a","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. május. 08. 17:50","title":"\"Oké, állva halunk meg, de attól még meghalunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Francia galambokkal a francia minőséget célozza Dunaföldváron egy fiatal tenyésztő. Bálint Csaba azonban azzal is szembesülni kénytelen, hiába van nagy hagyománya nálunk is a galambhús fogyasztásának, sok minden hiányzik ahhoz, hogy az ágazat újból felvirágozzon.","shortLead":"Francia galambokkal a francia minőséget célozza Dunaföldváron egy fiatal tenyésztő. Bálint Csaba azonban azzal is...","id":"20190507_balint_husgalamb_galambtenyesztes_cegportre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcebb3df-9ca0-422d-8696-f88819410572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93122e1-e63a-43c3-8f50-bf703af4c79c","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_balint_husgalamb_galambtenyesztes_cegportre","timestamp":"2019. május. 07. 11:13","title":"\"Amikor először vágtam, becsuktam a szemem\": egy díjnyertes galambtenyésztő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy új javaslat szerint 2500 eurós büntetést kellene fizetni azoknak, akik nem engedik beoltatni a gyereküket kanyaró ellen.","shortLead":"Egy új javaslat szerint 2500 eurós büntetést kellene fizetni azoknak, akik nem engedik beoltatni a gyereküket kanyaró...","id":"20190507_nemetorszag_kanyaro_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9311d823-928d-48ee-ae1d-85cddb496822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb748ed-7a07-49bc-a4dd-e720d6daae18","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_nemetorszag_kanyaro_vedooltas","timestamp":"2019. május. 07. 10:54","title":"Németországban büntethetővé tennék a védőoltás elmulasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","shortLead":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","id":"20190508_dronvideo_tornado_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a897315-35e8-4db9-8bff-cf9a052a5cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_dronvideo_tornado_amerika","timestamp":"2019. május. 08. 11:03","title":"Döbbenetes drónvideó készült egy amerikai tornádóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a618f84b-874f-4fb1-8a2f-a9e2bf56aaec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 3-0-s hátrányból fordítva ejtették ki a Barcelonát az elődöntőben Wijnaldum és Origi két-két góljával.\r

","shortLead":"A Liverpool 3-0-s hátrányból fordítva ejtették ki a Barcelonát az elődöntőben Wijnaldum és Origi két-két góljával.\r

","id":"20190507_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a618f84b-874f-4fb1-8a2f-a9e2bf56aaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edda3bf3-d258-4697-b459-f952f50514bb","keywords":null,"link":"/sport/20190507_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. május. 07. 22:57","title":"Csodát tett, BL-döntőben a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6224471-a45f-4372-a62a-28a6ec00d978","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, Egyiptom és Görögország után a vikingek idejébe kalauzolja a játékosokat a következő Assassin's Creed. ","shortLead":"Úgy tűnik, Egyiptom és Görögország után a vikingek idejébe kalauzolja a játékosokat a következő Assassin's Creed. ","id":"20190507_assassins_creed_ragnarok_ubisoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6224471-a45f-4372-a62a-28a6ec00d978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4d6065-de33-470c-a76b-1fadf98b152f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_assassins_creed_ragnarok_ubisoft","timestamp":"2019. május. 07. 11:03","title":"Kiszivároghatott az új Assassin's Creed, vikinges folytatás jöhet – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","shortLead":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","id":"20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4842b86-ccc1-42aa-8b4e-b8aacdb4cc19","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","timestamp":"2019. május. 08. 07:54","title":"Részben felmondta az atomalkut Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]