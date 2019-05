Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat Kínában már bele is fogott ennek megvalósításába az teljes mértékben automatikus városi drónfutáros rendszerrel. A tervek szerint a drónok a jövőben képesek lesznek arra is, hogy arcról azonosítsák a címzettet.","shortLead":"Jelentős innovációs technikákat szeretne bevezetni az okos logisztika piacán a DHL Express és az EHang. A két vállalat...","id":"20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3fafd2c-e626-44f9-8094-a170c4c9e3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cda6e2-07e8-4f1a-947e-e1849f4352c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_dhl_express_ehang_kina_dron_video","timestamp":"2019. május. 24. 18:03","title":"Az egy dolog, hogy percek alatt kiviszi a csomagot, de a személyit is érti majd a DHL drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter szerint nem maradhat következmények nélkül a konfliktusövezetekben elkövetett nemi erőszak. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint nem maradhat következmények nélkül a konfliktusövezetekben elkövetett nemi erőszak. ","id":"20190524_A_kormany_12_millio_forinttal_segiti_a_haborukban_megeroszakolt_noket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15798549-9c29-4656-8246-c540cd26176d","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_A_kormany_12_millio_forinttal_segiti_a_haborukban_megeroszakolt_noket","timestamp":"2019. május. 24. 15:49","title":"A kormány 12 millió forinttal segíti a háborúkban megerőszakolt nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Káros anyag sem kerülhetett az utastérbe.","shortLead":"Káros anyag sem kerülhetett az utastérbe.","id":"20190524_A_BKK_szerint_nem_hibazott_a_sofor_akinek_busza_nyitott_szerelonyilassal_kozlekedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d113d34-babf-40c6-ac8a-8466d82fac6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_A_BKK_szerint_nem_hibazott_a_sofor_akinek_busza_nyitott_szerelonyilassal_kozlekedett","timestamp":"2019. május. 24. 15:08","title":"A BKV szerint nem hibázott a sofőr, akinek busza nyitott szerelőnyílással közlekedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","shortLead":"Szolnokon videózták le a tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást, Püspökladányban kapcsolták le a felelőst.","id":"20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db02fad-ca6a-45ff-8ba3-813493788a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d1070-7ac5-407e-9a86-b7d9ddf0a64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_vontatas_szerelveny_kozlekedes_rendorseg","timestamp":"2019. május. 24. 22:11","title":"Lekapcsolták a 30 méteres buheraszerelvényt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem fért fel mindenki a Wizz Air Frankfurt-Budapest járatára, mert túl kicsi gépet küldtek értük.","shortLead":"Nem fért fel mindenki a Wizz Air Frankfurt-Budapest járatára, mert túl kicsi gépet küldtek értük.","id":"20190525_50_ember_ragadt_Frankfurtban_a_Wizz_Air_hibajabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15641e8b-cafd-43d6-ac0e-d38ae8da3da5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190525_50_ember_ragadt_Frankfurtban_a_Wizz_Air_hibajabol","timestamp":"2019. május. 25. 13:08","title":"50 ember ragadt Frankfurtban a Wizz Air hibájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671c77be-562b-4836-a960-f40db308beba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201921_politikai_indittatasu_utcanevadok_ankara_utcatol_amoszkva_setanyon_at_aminszk_terig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671c77be-562b-4836-a960-f40db308beba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccd3238-fad8-4c36-82a6-2ea9cf6b1610","keywords":null,"link":"/itthon/201921_politikai_indittatasu_utcanevadok_ankara_utcatol_amoszkva_setanyon_at_aminszk_terig","timestamp":"2019. május. 25. 08:00","title":"Mintha Orbán Viktor politikája miatt változnának a budapesti utcanevek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fddfa3-4d78-4785-b509-d79c59ef85b7","c_author":"","category":"elet","description":"Orbán Viktor kedvenc zenésze feldolgozta az EP-választásokra Orbán Viktor nagy híve, Varga Miklós 1985-ös dalát.","shortLead":"Orbán Viktor kedvenc zenésze feldolgozta az EP-választásokra Orbán Viktor nagy híve, Varga Miklós 1985-ös dalát.","id":"20190525_Es_akkor_vegre_Mandoki_feldolgozta_Varga_Miklos_Europajat_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3fddfa3-4d78-4785-b509-d79c59ef85b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cc0249-ecdd-41f6-908a-3799b7ad69f8","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Es_akkor_vegre_Mandoki_feldolgozta_Varga_Miklos_Europajat_video","timestamp":"2019. május. 25. 15:12","title":"És akkor végre Mandoki feldolgozta Varga Miklós Európáját (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297bbfd1-fe86-4b9b-913e-d2a2b0915ea1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Előre megkaptuk a választási műsor néhány adásának tervét, az alapján a műsorban szinte csak a bevándorlás lesz a téma, úgy, ahogy arról Orbán Viktor gondolkodik. Figyelem, a Hassan F.-ről szóló riport drámai effektekkel van tele!","shortLead":"Előre megkaptuk a választási műsor néhány adásának tervét, az alapján a műsorban szinte csak a bevándorlás lesz a téma...","id":"20190524_Massziv_migransozassal_keszult_az_MTVA_az_EPvalasztasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297bbfd1-fe86-4b9b-913e-d2a2b0915ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c88fc0-b0d7-4b9f-aa96-c2e2a2aee54f","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Massziv_migransozassal_keszult_az_MTVA_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. május. 24. 16:43","title":"A kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében masszív migránsozással készült az MTVA az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]